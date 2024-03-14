İkinci elde ibre yukarı döndü! Fiyat artışı durmuyor

2023 yılının sonlarına doğru sıfır araçlarda kampanyaların sürmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında da dikkat çeken düşüşler yaşanmıştı. Geçtiğimiz yılın aralık ayından itibaren ikinci el araç piyasasında ibre terse döndü. Peki ikinci el araç fiyatlarının yükselmesinin nedenleri neler? Sıfır araçlarda kampanya dönemi sona erdi mi?

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye anlattı. Ertemel, ‘hareketlenme başlayacak’ diyerek ikinci el için tarih verdi.

İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel’in açıklamaları şu şekilde: “Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan yükseliş ikinci fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz ay ikinci el otomobil etiket fiyatlarında %2 ile 3 oranında artış gözlemliyoruz. Ancak etiket fiyatları artmış olmasına rağmen, düşük talep sebebiyle reel fiyatların halen sabit olduğunu söyleyebiliriz.

ARAÇ SATIŞINDA HANGİ MODELLERDE HAREKETLİLİK VAR?

Tüm segment araçlarda benzer oranda fiyat artışı söz konusu. Son birkaç aydır sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesiyle beraber 3 yaşa kadar genç model araç satışlarında hareketlilik bir miktar artmış durumda. Segment olarak değerlendirdiğimizde ise en çok tercih edilen otomobiller C Segment sedan aile otomobilleri ve B Segment Hatcback otomobiller.

İKİNCİ ELDE FİYAT ARTIŞI SÜRER Mİ?

Ülkemizde satışa sunulan ithal otomobillerin payı genel pazarın %65’i civarında. Bu sebeple otomobil fiyatlarını belirleyen ana faktörlerin başında döviz kuru geliyor. İkinci el otomobil fiyatları da sıfır araç fiyatlarından referans alınarak belirlendiğinden döviz kurunda yükseliş olduğu taktirde hem sıfır hem de ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış devam edecektir.

SIFIR ARAÇTA KAMPANYALAR SONLANDI MI?

İçerisinde bulunduğumuz mart ayı itibarıyla kampanyalar büyük ölçüde sona erdi. Önümüzdeki 1 aylık süre zarfında kampanyalar tamamen sonlanacak, sonraki süreçte 2024 model araçlar piyasadaki yerini almaya başlayacaktır.

İKİNCİ EL İÇİN TARİH VERİLDİ! HAREKETLENME BAŞLAYACAK

Son dönemde sıfır otomobil fiyatları artmasına rağmen düşük talebin de etkisiyle ikinci el otomobil fiyatları halen sabit durumda. Sıfır otomobil fiyatlarının artması ve kampanyaların büyük ölçüde sona ermesiyle birlikte fiyat avantajı tekrar ikinci el otomobil lehine doğru şekilleniyor. Oluşacak bu fiyat avantajı neticesinde, yaz aylarına doğru talebin tekrar ikinci el otomobile kayacağı ve ikinci el pazarında hareketlenmenin başlayacağı kanaatindeyiz.

Şimdiye kadar döviz ve sıfır otomobil fiyatlarına rağmen sabit kalan ikinci el otomobil fiyatları, bu süreçte artan talebe bağlı olarak yükseliş gösterebilir. Dolayısıyla otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızın bütçe ve ihtiyaçları doğrultusunda mevcut fiyatları değerlendirerek planladıkları otomobili almaları avantajlı olacaktır.”

Kaynak: Milliyet