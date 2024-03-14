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14 Mar 2024 - 09:13- Gündem G:

Kuyumcular satacak altın bulamıyor! İşte sebebi

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Altın fiyatları her geçen gün rekor üstüne rekor kırarken, kuyumcularda altın bulunurluğu azalmaya başladı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı ve Darphane’nin hafta sonları fazla mesai yaptığı, hafta içi çift vardiyaya geçildiği belirtildi. Özellikle İstanbul ve diğer illerde kuyumcularda altın bulunurluğu zorlaştı.

Kuyumcular satacak altın bulamıyor! İşte sebebi mask
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İstanbul Kuyumcular Odası ile Darphane Genel Müdürü ve yöneticilerinin bir araya geldiği belirtildi. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık cuma ve cumartesi günleri Darphane’nin fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de üretimde çift vardiyaya geçildiğini söyledi. Peki kuyumcular neden satacak altın bulamıyor, piyasada altın bulunurluğundaki sıkıntı fiyatları yükseltiyor mu? Gram altın için yıl sonu beklentisi ne?

ALTIN BULUNURLUĞUNDAKİ SIKINTININ SEBEBİ NE?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye anlattı. Yıldırımtürk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşın altın satışlarının sınırlı olmasından dolayı vatandaştan gelen ürün olmayınca altın talebi ancak Darphane’den karşılanabilir. Bunu da Darphane üretimini artırmak suretiyle yapabilir ancak kuyumcunun oraya altın bastırma talebi olması lazım. Şu anda maliyet yüksekliği nedeniyle kuyumcuların Darphane’ye altın bastırma talebi oldukça azaldı.

‘DARPHANE’DE SİPARİŞ TARİHLERİ UZUYOR’

Kuyumcu üretmek istediği altını Darphane’ye veriyor ve ürünü 3-4 gün sonra Darphane’den alıyor. Daha önceki düzende ise Darphane’de randevu alınıyordu. Örneğin bugün çarşamba, kuyumcu ‘perşembe günü 5 kilo çeyrek altın alacağım’ deyip Darphane’den altın satın alabiliyordu. Şu anda ise uygulama aksamış durumda. Artık Darphane’de teslimatlar, basımlar gecikiyor ve sipariş tarihleri uzuyor.

Eskiden randevu usulü çalışılıyordu. Kuyumcu istediği zaman altını götürüp üretilmiş altın (çeyrek, cumhuriyet altını) ile değiştiriyordu. Şu anda 3-5 gün bekliyor ve o 3-5 gün içerisinde altına uygulanan kotadan dolayı makas daralabiliyor. Böyle olunca kuyumcu maliyet hesabı yapıyor. Kuyumcular sipariş ettiği altın eline gelene kadar 'maliyetim yükselirse’ diye çekinceli davranıyor. Aslında Darphane’nin elinde hazır ürün bir sıkıntı yaşanmaz.

DARPHANE’NİN FAZLA MESAİSİ ÜRETİM SORUNUNU ÇÖZECEK Mİ?

Cuma ve cumartesi günü Darphane kuyumcuların siparişlerini vereceğini söyledi. Piyasa biraz rahatladı ancak şu anda Darphane’deki ürünler vitrinlere yansımış değil. Bu şekilde mesai yapılırsa ihtiyaç giderilecektir.

Kuyumcularda ‘yüksek maliyet nedeniyle elimde ürün kalabilir’ endişesi var. Ancak talep de devam ediyor. Sorun kısa sürede aşılabilecek gibi görünmüyor ancak bulunurluk açısından geçtiğimiz haftalardaki sıkıntıları aşabiliriz gibi görünüyor.

ALTININ OLMAMASI FİYATLARI YÜKSELTİYOR MU?

Tabi yükseltiyor, bir taraftan da eski tarihli dediğimiz yani müşteriden gelen altın yeni üretimli altın fiyatı haline gelmiş oldu. Artık altında eski üretim ve yeni üretim tarihli arasında bir fiyat farkı kalmadı. Önümüzdeki günlerde söylenildiği gibi ürün artırılır ve kuyumcu da talepte bulunursa makas tekrar açılır.

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇER Mİ?

Kuyumcularda altının gram fiyatı 2420 TL civarında. 2400-2450 TL arasında olabilir ancak burada bir düzeltme olabilir. Muhtemelen 2380-2450 TL arasında bir dalgalanma olacağı bekleniyor. Döviz kurundaki yükseliş de altın fiyatını dalgalandırıyor. Eğer dolar/TL 33 TL’yi geçerse altında çok fazla gerileme olacağını düşünmüyorum.

GRAM ALTINDA YILSONU TAHMİNİ NE?

Yılsonu altın ons bazında hiç değişmezse bile dolar/TL için 42-45 TL arası beklenti var. Eğer böyle olursa 2 bin TL’lerde olan altın, yılsonunda 3 bin TL’lere gelebilir.

Ancak ons altında 2500 dolar beklentileri de var. Eğer dolar/TL sene sonu 42-45 TL arasında kalırsa, ons altın 2500 dolar seviyelerine yükselirse gram altın 3500 TL seviyelerine ulaşabilir. Altında gün gün fiyatlar değişiyor. Sene sonu tahmini vermek bu süreçte oldukça zor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerinin ne kadar ve ne zaman olacağı da altında yönü belirleyecek. Dış piyasada altın fiyatı belirsiz, iç piyasada ise seçimden sonra ekonomideki gelişmeler belirleyici olacak, enflasyondaki seyir belirleyici olacak. Sene sonu tahminlerini yapmak daha da zorlaşıyor.”

Kaynak: Milliyet

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14 Mar 2024 - 09:13 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Adam Haklı - altın alış ve satış arasındaki makası, farkı çok açık tutuyorlar. İnsanları banka altınına yönlendiriyorlar.

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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