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Firari Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi

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Eyüpsultan'da ehliyetsiz araç kullanırken ATV sürücülerini ezen, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur ve onu kaçıran annesi yazar Eylem Tok ABD'de görüntülendi. Cihantimur'un güldüğü anlar objektife yansıdı. Söz konusu kareler sosyal medyada gündem oldu.

Firari Eylem Tok ve oğlu ABD'de görüntülendi mask
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İstanbul Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok ile estetik cerrahı Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ATV araçları ile emniyet şeridinde bulunan gruba çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açmış, dört kişiyi de yaralamıştı.

Anne Eylem Tok ise olayın ardından çocuğunu önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırdı. Firardaki anne-oğulun New York'taki halleri objektife yansıdı. Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur'un gülümsedikleri görüldü.

57. Cadde ile 6. Cadde'nin köşesinde objektife yansıyan anne ile oğlunun taksiye bindiği anlar kendilerini fark eden bir kişi tarafından fotoğraflandı.

Anne-oğulun ABD'deki fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı.

TAZİYE İÇİN DÖNMELERİNİ BEKLİYORDU

Oğlu Oğuz Murat Aci'yi kaybeden baba Özer Aci ise dün savcılıkta Eylem Tok ve oğlunun teslim olmalarının ardından taziye ziyaretini kabul edebileceklerini söylemişti, üçüncü kanallar aracılığıyla ailenin maddi-manevi destek teklif ettiğini anlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

ABD'DEN İADESİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

# araç, İstanbul, sosyal, ABD, Eylem tok

14 Mar 2024 - 09:17 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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