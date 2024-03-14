Erenkaya ailesinin acı günü

Gölcük’te ikamet eden ve CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın da akrabası olan Mali Müşavir Nedim Erenkaya bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hastanede tedavi gören Nedim Erenkaya doğum gününden üç gün sonra hayatını kaybetti. Nedim Erenkaya’nın cenazesi 14 Mart Perşembe öğle namazına müteakiben Tevfik Hoca Camiden kaldırılarak Hasaneyn Erenler Aile mezarlığına defnedilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.