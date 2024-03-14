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Yaman, işçilerden Ömeroğlu’na destek istedi

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AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Dilovası’nda esnaf ve fabrika ziyaretlerinde bulundular. Yaman burada yaptığı konuşmasında işçilerden Ömeroğlu’na destek istedi.

Yaman, işçilerden Ömeroğlu’na destek istedi mask
Yaman, işçilerden Ömeroğlu’na destek istedi
Yaman, işçilerden Ömeroğlu’na destek istedi
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Seçim çalışmalarına ara vermeden devam eden AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, güne esnaf ve fabrika ziyaretleri ile başladı. Ömeroğlu’na AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, SKM Başkanı Veysi Akyol ve meclis üyesi adayları eşlik etti.

Yaman, işçilerden Ömeroğlu’na destek istedi

FABRİKA MÜDÜRÜ YAYLA İLE FABRİKAYI GEZDİLER

Ömeroğlu ve Yaman ilk ziyaretini Dilovası’nda faaliyet gösteren İnanç Cooling System fabrikası Genel Müdürü Muhammet Yayla’ya yaptılar. Yayla’dan fabrika çalışmaları hakkında bilgiler alan Ömeroğlu ve Yaman daha sonra fabrikayı gezerek işçilerle sohbet edip destek istediler.

Yaman, işçilerden Ömeroğlu’na destek istedi

HİZMET VE ESER SİYASETİ

Dilovası’nda 1 Nisan’dan sonra hizmet ve eser siyaseti anlayışının devam edeceğini aktaran Ömeroğlu burada yaptığı konuşmasında; “AK Parti’nin yerel yönetim anlayışı, her daim şehirlerimizde yaşanabilirlik kalitesini artırmak ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak olmuştur. “Hizmet ve Eser Siyaseti” vizyonu, yerel yönetim geleneğiyle “AK Parti Belediyeciliği” artık bugün bir markaya dönüşmüştür. “Gerçek Belediyecilik” denilince akla partimizin gelmesi bu başarısının sonucudur. Bu anlayışıyla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren vatandaşlarımıza ve Dilovası İlçemize layıkıyla hizmet etmek için çaba sarf edeceğiz ve yaşanılabilir bir Dilovası için çalışacağız. Bir yandan İlçemizin altyapı yatırımlarını gerçekleştirirken diğer yandan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Bunun için sağlıktan sosyal yaşama, spordan sanata, eğitimden dirençli yaşam alanlarına kadar pek çok alanda ilçemizin ihtiyacı olan projeleri hayata geçireceğiz. Çünkü biliyoruz ki vatandaşlarımızın mutluluğu, toplumun refahı ve sağlığı, İlçemizin daha yaşanabilir kılınmasıyla mümkündür. Bu anlayışla Dilovası’nı yaşanabilir bir ilçe yapmak tek gayemiz olacaktır. İstihdamdan eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar her alanda dezavantajlı vatandaşlarımızın, belediye hizmetlerinden eşit, adil ve hakkaniyetli bir şekilde yararlanmasına öncelik vereceğiz.”dedi.

İŞÇİLERDEN ÖMEROĞLU’NA DESTEK İSTEDİ

Burada işçilere seslenen Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise yaptığı konuşmasında “Ülkemizin geleceği için Dilovamızın geleceği için yine önemli bir seçim sürecindeyiz. 31 Mart bizler için normal bir yerel seçim değildir. 31 Mart akşamı tüm Türkiye'de olduğu gibi Dilovası'nda da dünyaya güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanına sahip çıkacağını, milletine, bayrağına sahip çıkacağını inşallah hep birlikte göreceğiz. Dilovası'nın da kendisine kefil olduğum, dürüst ve adil karakteriyle hep bizlere örnek olan abimiz olan Ramazan Ömeroğlu’na sahip çıkacağınıza inanıyorum. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinin ardından hep birlikte Dilovası'nı kalkındıracak, daha güzel yaşam alanlarının olduğu yeni projeleri hayata geçireceğiz. Hem yeni Dilovası hem de güçlü Türkiye için sizlerden AK Parti'ye ve adayımız Ramazan Ömeroğlu’na destek istiyorum."dedi.

Ömeroğlu ve Yaman daha sonra SKM çalışmaları kapsamında ilçede esnaf ziyaretleri, hasta ve taziye ziyaretlerinde bulundular.

Kaynak: BÜLTEN

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14 Mar 2024 - 09:50 - Siyaset --- Okunma

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