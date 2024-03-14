Muharrem Tutuş’tan pazar yerleri için çözüm

5 YILDIR YENİ PAZAR ALANI OLUŞTURULMADI
AK Parti ve Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un seçim beyannamesinde yer alan önemli projelerden “Kapalı Semt Pazarları” ile hem vatandaşların hem de pazarcı esnafının yaşadığı sorunlar çözülecek. Bilindiği gibi 2019 yılına kadar İzmit’in birçok bölgesinde; Yeşilova, Alikahya, Kuruçeşme ve Ayazma Mahallesi’ne kapalı pazar yerleri yapıldı. 2019 yılından bu yana ise İzmit’te yeni bir kapalı pazar alanı yapılmadı.
ÜSTLERİ KAPATILACAK, SORUNLAR ÇÖZÜLECEK
Artan ihtiyaç ve nüfusa bağlı olarak İzmit’te yeni pazar alanlarına ihtiyaç doğdu. İzmit’in neresinde pazar alanı eksik ve hangi pazar yerlerinin üzerinin kapatılmaya ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini belirten Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Yahya Kaptan’dan başlayarak Yenidoğan ve Kozluk’taki pazar yerinin üstünün kapatılacağını, Kuruçeşme’deki pazar yerinde yaşanan sorunların da çözüleceğini söyledi. Yapılacak yeni çalışmalarla hem esnaf hem de vatandaşlar konforlu ve rahat ortamda alışveriş yapabilecek.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.