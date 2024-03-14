Kocaman: Yatırımlarımız devam edecek

PARTİLİLER DE EŞLİK ETTİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Erzurum Aşkale Demirkıran Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti. Başkan Kocaman’a ziyarette; AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu eşlik etti.
“ÇOK GÜZEL ESERLER YAPTIK”
Son dönemde algı belediyeciliği yapıldığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Belediye başkanlığı yapması gereken kişiler bulundukları makamları farklı hesaplarla başka makamlara evrimleştirmeye çalışmakta. Belediye başkanlarının görevi halkına hizmet etmektir. Başka makamlara evrilmek değildir. Kartepe’de çok güzel eserleri ortaya çıkardık” dedi.
“ÖNEMLİ YATIRIMLARIMIZ OLACAK”
“Kartepe’de yatırımlarımız devam etmekte” diyen Kocaman, “Kartepemiz her sene göç almakta. Bu da yatırımların kesintiye uğramadan devam etmesi gerektiği anlamına geliyor. Özellikle yeni dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte ulaşım bakımından önemli yatırımlar olacak. Bu sayede ilçe olma yolunda çok önemli adımları atmış olacağız” açıklamasında bulundu.
“YENİ OTOPARK YAPILACAK”
İstasyon Mahallesi’ne katkı otopark yapılacağını belirten Başkan Mustafa Kocaman, “Bu sayede ulaşımda rahatlama olacak. Bu otoparkı esnafımızın kullanması çok önemli. Bu sayede orada hem ticareti arttırırız hem de ulaşımda büyük rahatlama sağlarız. Bunun gibi yatırımlarımız yeni dönemde de devam edecek. Bu yönde sizlerin desteği çok önemlidir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.