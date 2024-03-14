Çetinkaya: Karamürsel’i güzelleştireceğiz

“ KARAMÜRSEL CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ”
AK Parti ve Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ilçede ziyaretlerine devam ediyor. Çetinkaya ziyaretleri kapsamında ilçede faaliyet gösteren muhasebecileri ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Mesut Çetinkaya, “Sahip olduğumuz eşsiz güzellikler ve yapılan yatırımlarla Karamürsel’imiz cazibe merkezi haline geldi” dedi.
“PROJELER TEK TEK HAYATA GEÇİRİLECEK”
Çetinkaya şöyle devam etti: “Benim gibi sizler de şahitsiniz; doğası, denizi, plajları, kara ve deniz ulaşımları, kültür ve sanat faaliyetleri, tarihi, eğitim ve spor etkinlikleri ve yaşam alanları ile Karamürsel birçok ilçeden önde tercih edilen bir yerdir. Bizler deneyim ve birikimlerimizle bu şehri daha da güzelleştireceğiz.
Projelerimizi hazırladık, Rabbim nasip ederse hepsini tek tek hayata geçireceğiz. Sizlerin destekleri benim için çok önemli, desteklerinizi istiyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.