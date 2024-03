Özlü: Başiskele’ye hizmete hazırız

YENİ VİZYON PROJELERİNİ ANLATTI

Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı M. Yasin Özlü, kapı kapı gezerek sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmıyor. Evimiz Kocaeli Sitesi’ni ziyaret eden Başkan Özlü’ye AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral ve yönetimiyle mahalle muhtarları eşlik etti. Başiskele’nin kentleşme ve şehirleşme yönünde inşasına ve gelişimine katkı sunan, gelecek nesillerin, kadınların ve ailelerin ihyasına yönelik son 5 yılda yaptığı hizmet ve eserleri anlatan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, hemşehrilerinin her birinin gönlüne dokunacak yeni vizyon projelerini anlattı.

“NE İHTİYAÇ VARSA YERİNE GETİRDİK”

Başiskele Belediye Başkanlığı süresince site yöneticileriyle devamlı iletişim halinde olduklarını, belediye ve site yönetimleri arasında yeni bir sistem kurduklarını söyleyen Başkan Özlü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Başiskele Belediyesi olarak site yöneticilerinin bizden ne ihtiyacı olursa, emrimiz başımız üstüne dedik. Ne gerekiyorsa yaptık. Gün oldu tamirat gerekti yaptık, gün oldu yeni bir şeyler yapmak gerekti, yaptık. Gün oldu çocuklarımız için bir futbol sahası bizden istendi. Hepsini yaptık. Bu talep ve isteklerin yerine getirilmesinde bu hizmetleri bizlere yapma fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum.

“SİTELERE HER TÜRLÜ DESTEK SÜRECEK”

Daha iyilerini ve daha güzellerini yapacağız. Hem kentimizin hem mahallelerimizin hem sitelerimizin ne ihtiyacı varsa her zaman yanında olmaya çalışacağız. Bir site yönetim modeli, iletişim modeli kurduk. Bir ekibimizi de bunun için görevlendirdik. Yani sitelerimizi böyle kendi içinde bırakalım, onlar zaten buraya gelip gidiyorlar, sosyal hayatları da bizimle etkileşimleri de sınırlı kalsın istemiyoruz. Şehrin paydaşları olarak bu şehirde yaşayanlar olarak bizim yaptığımız her türlü etkinlikte yaptığımız her türlü hizmetten haberdar olmalarını ve istifade etmelerini istiyoruz.”

“SEÇİMDEN SEÇİME DOLAŞMIYORUZ”

Bizler sitelerde yaşayan komşularımızla daha fazla hemhal olmak ve daha fazla birlikte olmak, onların bu şehre kattığı zenginliklerle, bilgi birikimleriyle şehrin gelişimine katkı sağlamaları açısından faydalı işler yapalım istiyoruz. Bugüne kadar Allah'a hamdolsun hem sizlerle kurduğumuz iletişimle çok güzel bir bağ oluştuğunu gördüm. Ben istiyorum ki buradaki bağımız ve gücümüz her geçen gün daha da artsın. Seçimden seçime de gelmiyoruz buraya zaten. Biz öyle yapmadık, yapmayız da. Her davet edildiğimizde buraya geldik, biz gelemesek de ekip arkadaşlarımızı gönderdik.

“YAPTIĞIMIZ İŞLE GÜNDEME GELİYORUZ”

Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak burada Allah'ın izni, sizlerin desteğiyle seçimle ilgili çok büyük bir kaygımız yok. Ama her seçimde olduğu gibi bu seçimde de daha çok çalışıyor ve gayret gösteriyoruz. Seçim beyannamesi açıklayan, proje konuşan, 5 yıllık planlarını ortaya koyan tek biz varız. Çünkü biz hiçbir zaman polemikle değil, lafla değil, yaptığımız işle gündeme gelme noktasında hep kendimizi motive ettik.”

Kaynak: BÜLTEN