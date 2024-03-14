Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Ekonomi

Kredi kartına düzenleme: Yeni adımların piyasaya etkisi ne olur?

ABONE OL Google News Sayfamız

Kredi kartlarına düzenleme kamuoyunun gündeminde olmaya devam ediyor. Kamu ve özel bankalarda kredi kartı nakit avanslarına uygulanan taksit sayısı 12’den 3’e düşürüldü, bazı bankaların yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredilerde ise vadenin 6 aydan 3 aya düştüğü belirtildi. Peki taksit ve vade sınırlamasının nedeni ne? İşte detaylar...

Kredi kartına düzenleme: Yeni adımların piyasaya etkisi ne olur? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Konuyla ilgili detayları Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr’ye anlattı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bazı bankalarda kredi kartı nakit avans taksit sayısı düşürüldü ve yeni müşterilerine ‘hoş geldin’ kredisi adı altında verilen faizsiz kredilerde vade 6 aydan 3 aya düşürüldü. Merkez Bankası’nın yaptığı adımlar burada önemli. Faiz artırmadan bazı sterilizasyon araçları kullanılarak piyasadan fazla paranın çekilmesi ve talep tarafının kısılması amaçlanıyor.

TAKSİT SINIRLAMASI NEDEN GELDİ?

Bankalara resmi bir talimat gelmedi, ancak Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafından kredi kartlarıyla ilgili bir çalışmanın yapılacağı, nihai çalışmanın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verileceği söylenmişti. Bankalar kendi karını maksimize edebilmek için taksit sınırlamasına gittiler. Ticari kredi genişleme sınırı düşürüldü, ihtiyaç kredisi aylık büyüme sınırı düşürüldü. Bu kapsamda bankalar kendi karlarını maksimize etmek adına taksitleri azalttı diyebiliriz.

TÜKETİCİ VE TİCARİ KREDİLERDE FAİZLER NE KADAR ARTTI?

Hem tüketici kredilerinde hem ihtiyaç kredilerinde faizler yükseltildi. Bankalar faiz oranlarını yükselterek kredilerde büyüme olmamasını amaçlıyor. Şu anda tüketici kredilerin aylık faiz yüzde 5’e yaklaştı, kümülatif olarak yüzde 65’i aşan bir oran var. Bankalar bununla birlikte daha az kredi çekilmesini amaçlıyor diyebiliriz.

KREDİ KARTI NAKİT AVANS LİMİTLERİ SINIRLANDIRILDI MI?

Kredi kartı nakit avans limitlerinde şu anda bir sınırlandırma yok. Kişilerin gelir durumuna göre bir düzenleme yapılmalı. Vatandaşlar kredi kartlarından nakit avans çekip kredi faizlerine göre daha düşük faiz oranından borçlanıyordu. Son 5 ayda kredi kartı nakit avans ve gecikme faizleri değiştirilmedi, kişiler burada nakit avans çekerek ve kredi kartı harcaması yaparak buradan çektikleri parayı dolar ve Bitcoin’e yatırabiliyordu. O yüzden nakit avans limitleri kişilerin gelirine göre sınırlandırılacaktır.

YENİ ADIMLARIN PİYASAYA ETKİSİ NE OLUR?

İşletme sermayesi olmayan firmalar krediye bağımlılar. Kredi maliyetler arttıkça işletmelerin maliyetleri de artıyor. Burada işletmeler kendilerini döndüremez hale geliyorlar. Harcamaların kısılması da vatandaşın temel ihtiyaçlara ulaşması açısından bir sıkıntı. Vatandaşlar fiyatlama davranışlarındaki bozulmadan dolayı yarınki ihtiyaçlarını bugünden alıyordu. Atılan adımlar piyasada dezenflasyonun tesisi ve enflasyonla mücadele kapsamında hızlı bir şekilde sürece girilmesi açısından olumludur. Harcamaların kısılması vatandaşı olumsuz etkiliyor.

‘KREDİ KARTI TAKSİT VE LİMİT SINIRLAMASI BEKLİYORUM’

Kredi kartlarına ilişkin bir düzenleme bekliyorum. Kişilerin kredi kartı limitleri ve nakit avans limitleri önemli. Geliri olmasa da kendilerine kredi verilmiş, kredi kartı verilmiş kişiler var. Buna ilişkin kredi kartlarına bir taksit sınırlaması ve limit sınırlaması bekliyorum.”

Kaynak: Milliyet

# VAR, yeni, düzenleme, faiz, Merkez Bankası, kredi, Kredi kartı, limit

14 Mar 2024 - 10:05 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.174.688 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

YARDIMCI BAYAN PERSONEL ARANIYOR

Başiskele’de ev işlerinde tam zamanlı çalışacak, *YARDIMCI BAYAN PERSONEL aranıyor. Tel: 0505 499 87 98

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

KOMİ ve ÇAYCI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, *KOMİ ve ÇAYCI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71 

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kredi kartına düzenleme: Yeni adımların piyasaya etkisi ne olur? mask
Kredi kartına düzenleme: Yeni adımların piyasaya etkisi ne olur?
Küresel piyasalar karışık seyrediyor mask
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı mask
Borsa günü düşüşle tamamladı
2024'ün ilk ayında Türkiye'ye ne kadar yatırım geldi? mask
2024'ün ilk ayında Türkiye'ye ne kadar yatırım geldi?
Ocakta Türkiye'ye 910 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi mask
Ocakta Türkiye'ye 910 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım geldi
Altında düşük grama dikkat mask
Altında düşük grama dikkat

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL