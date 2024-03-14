Kocaeli’de korkunç olay! Yavru kedileri çöpe attılar

Çayırova’da bulunan ENG Park Esdiva Sitesi’nde, iddialara göre temizlik görevlisi yeni doğan yavru kedileri çöpe attı. Anne kedinin durumundan şüphelenen site sakinleri, çöpe baktıklarında poşete konularak çöpe atılan kedileri gördü. Site sakinleri yaşanan olaya tepki gösterdi.
“ÇÖPE ATILARAK KATLEDİLDİ”
Bir site sakini görevliye tepki göstererek, “Dün itibariyle 5 yavru kedi yeni doğmuş. Sitede temizlik hizmeti yapmakta olan ruh sağlığından şüphe ettiğimiz şahıs tarafından çöpe atılmak suretiyle katledilmiştir. Anne kedi yavrularını aramaya başladığında biz şüphelendik.” dedi.
“CANİ İÇİN GEREKEN YAPILSIN”
Site görevlisi hakkında gerekenin yapılmasını isteyen vatandaş, “Bu durumdan son derece mutsuzuz. Yetkililere sesimizi duyurmak istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Bu cani için gereken yapılsın.” diye konuştu.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Servetiye Cephesi - Köpeklerden illallah dedik de kedinin ne zararı var? Üstelik daha yavru bunlar. Hiç mi vicdan kalmadı? Bu adamı ıslatıp ıslatıp 3 öğün dövsem yine de öfkem geçmez.
Körfez - temizlik görevlisini işten çıkartırsın başka da max yapabileceğin budur.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.