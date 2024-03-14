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Ünlü şarkıcı hastalandı: Ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum

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Şarkıcı Gökhan Özen İzmir konserinin ardından çok ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini duyurarak doktorunun hiç kimseyle temas etmemesi gerektiği uyarısında bulunduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı hastalandı: Ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum mask
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Gökhan Özen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İzmir konserinin ardından ciddi bir enfeksiyon geçirdiğini açıkladı. Özen, doktorunun imza gününde hayranlarıyla temas kurmasını yasakladığını da belirtti.

Ünlü şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

"İzmir konserinin ardından son 3 gündür ciddi bir enfeksiyonla yatıyorum. Doktorumdan kesin bir uyarı aldım. İmza gününde yüzlerce kişi ile temas kurmam artık yasaklandı."

"Kuruçeşme konserlerinde de yaşadığım bu enfeksiyonların salgın hastalıklardan kaynaklandığını ve temasla bulaştığını açıkladı."

"Konserlerimden sonra sevenlerimle saatlerce foto çektirmeyi severek ve zevkle yapıyorum. Ama konser sonrası terim soğumadan gerçekleşen bu kulis seanslarında en az saatlerce yüzlerce kişi ile temas halinde olmanın beni 2. kez yataklara düşürdüğü günlerde doktorumdan kesin talimat var, bu temasları üzülerek sonlandırıyoruz."

"Temmuz ve ağustos ayları dışında sağlık sebeplerinden dolayı kulis yapamayacağız. Sevenlerime bildirmek isterim. Konser sonrası kendi kararı ile bana ve ekibime baskı yapan ve kulis kapısını zorlayarak kırmaya açlışan sevenlerime böyle davranışlarda bulunmamalarını rica ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

# VAR

14 Mar 2024 - 10:38 Kocaeli- Magazin --- Okunma

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