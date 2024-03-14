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14 Mar 2024 - 10:36- Gündem G:

Pirelli, Brisa ve Prometeon’da kritik görüşme başladı

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Pirelli, Prometon ve Brisa’da çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 8’inci oturumu başladı. Arabulucu sürecinden önce yapılan son görüşmede olumlu sonuç çıkarsa Goodyear işletmesi de masaya davet edilecek.

Süriye Çatak Tek
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Pirelli, Brisa ve Prometeon’da kritik görüşme başladı mask
Pirelli, Brisa ve Prometeon’da kritik görüşme başladı
Pirelli, Brisa ve Prometeon’da kritik görüşme başladı
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SEKİZİNCİ GÖRÜŞME

Pirelli, Brisa, Prometeon’da çalışan yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde 8’inci oturum Tryp By Wyndham Otel’de başladı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

Pirelli, Brisa ve Prometeon’da kritik görüşme başladı

İŞVERENİN GÖRÜŞÜ SÖZLEŞMENİN SEYRİNİ BELİRLEYECEK

Prometon, Brisa ve Pirelli işveren temsilcileri ile yapılan sosyal haklar üzerinde anlaşma sağlanırken, işveren işçilerin ücretlerine yüzde 70 oranında teklif verdi. Ancak sendika verilen ücret zammı teklifini kabul etmedi. Bugün yapılacak 8’inci görüşmede ise işverenin vereceği ücret teklifi, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dilimlerde enflasyon artı enflasyonun yarısı ve asgari ücret koruması ve vergi dilimi desteği için işverenin görüşü sözleşmenin seyrini belirleyecek.

Pirelli, Brisa ve Prometeon’da kritik görüşme başladı

GOODYEAR DA ÇAĞRILABİLİR

Görüşmelerde olumlu sonuç çıkarsa sendika Goodyear işverenini de çağırarak tül fabrikalarda sözleşmeyi tamamlayacak. Ancak süreç olumlu geçmezse arabulucu dönemi başlayacak.

Pirelli, Brisa ve Prometeon’da kritik görüşme başladı
Pirelli, Brisa ve Prometeon’da kritik görüşme başladı

# Kocaeli, çalışma

14 Mar 2024 - 10:36 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Tüpraşlı - İnşallah herkesin memnun olduğu bir sonuç çıkar

Bir kerede şöyle sevinçle mutlulukla biten bir sözleşme görürüz

Hasret kaldık vallahi :)

Sevinciniz sevincimiz üzüntünüz üzüntümüzdür

Saçma atışmaları cahilce çatışmaları kenara bırakalım işçinin hakettiğini alması için iyi niyetle birlikte daha çok çalışalım

Biz dağılırsak yazık olur sadece emeklerimize değil evimize,sorumlusu olduğumuz geleceğimize de yazık olur S.D

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 14 Mart 11:26
02

Korfezli Savasci - Dediğim gibi imam 41 bin temiz alıyor lastikci emekçi 50 bin netin altına sakin imza atma ölüm rızkı var. Sakat kalma rizkin var. Cigerlerinde bitiyor . Yol ve fabrikada gidiş geliş 10 saatin gidiyor . Hatta ikramiyeyi bile 1970 lerdeki gibi 9 isteyin

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 14 Mart 11:20
01

Körfezli - İnadina lastik iş İnadina sendika..

Sendikamıza güveniyoruz. Hakkımızı yedirmez. Hayırlısı ile bugün biter inşallah..

Yanıtla . 10Beğen . 6Beğenme 14 Mart 10:45
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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