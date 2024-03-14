Pirelli, Brisa ve Prometeon’da kritik görüşme başladı

Tüpraşlı - İnşallah herkesin memnun olduğu bir sonuç çıkar

Bir kerede şöyle sevinçle mutlulukla biten bir sözleşme görürüz

Hasret kaldık vallahi :)

Sevinciniz sevincimiz üzüntünüz üzüntümüzdür

Saçma atışmaları cahilce çatışmaları kenara bırakalım işçinin hakettiğini alması için iyi niyetle birlikte daha çok çalışalım

Biz dağılırsak yazık olur sadece emeklerimize değil evimize,sorumlusu olduğumuz geleceğimize de yazık olur S.D