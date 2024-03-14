“Başiskele’de sportif başarılarımız daha çok artacak”

Başiskele’de spora ve sporculara büyük değer veren ve bu doğrultuda ilçedeki amatör spor kulüplerine her türlü maddi ve manevi desteği sağlayan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, spor kulübü yöneticilerini ve teknik ekibini Ramazan’da da yalnız bırakmadı. Başiskele Belediyesi Antik Köfte ve Restorasyon’da gerçekleştirilen iftar programına Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, ilçedeki amatör spor kulüplerinin yöneticileri, teknik ekibi ve davetliler katıldı.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Başkan Özlü, mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ramazan ayında bu güzel birlikteliğin ve beraberliğin oluşması bizleri ziyadesiyle çok memnun etti. Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olarak bizlere daha çok güç ve kuvvet veriyor. Sizlerin desteğiyle her zaman kendimizi güçlü hissediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Bu güçlü birlikteliğimiz ile gelecekte ilçemizde sportif başarılarımızın da daha çok aratacağına inanıyorum.” dedi.

KASKF Başkanı Murat Aydın da yaptığı konuşmada, “Bu özel ve müstesna günlerde bizleri bu güzel iftar sofrasında bir araya getiren, desteğini her zaman hissettiğimiz Başkanımız M. Yasin Özlü’ye teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN