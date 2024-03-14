Erdoğan'ın koruma ekibindeki kazada polis memuru İlker Duran da şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta kaza geçiren polis memurunun şehit olduğunu duyurdu. Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;
"Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olmuştur."
ERDOĞAN'IN KORUMA EKİBİNDEYDİLER
Şırnak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi trafik kazası geçirdi. Kaza, Erdoğan’ın Şırnak’taki programının ardından meydana geldi.Saat 15.00 sıralarında Cizre Nusaybin Karayolu Çığır Köyü mevkinde Nusaybin istikametine seyir halinde olan Almanya uyruklu K.D yönetimindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile aynı yönden gelen polis ekibini taşıyan 73 EB 734 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada Şırnak’ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. Polis memurları O. K. ve İlker Duran yaralanmıştı.
İlker Duran tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.