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İzmit sinemalarına 7 yeni film geliyor

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İzmit Sinemalarında 15 Mart- 22 Mart tarihleri arasında 7 yeni film gösterime girecek.

Yavuz Solmaz
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İzmit sinemalarına 7 yeni film geliyor mask
İzmit sinemalarına 7 yeni film geliyor
İzmit sinemalarına 7 yeni film geliyor
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İzmit sinemaları bu hafta 7 yeni film izleyiciyle buluşacak. Çocukların ilgi duyacağı animasyon filmleri başta olmak üzere gerilim ve aksiyon filmleri de vizyona girecek. İzmit sinemalarında bu hafta vizyona girecek filmler ve konuları şöyle:

TAY 2: EBABİL TAKIMI

Tay'ın en büyük hayali, annesi Şiraz'ın izinden giderek bir ulak atı olmaktır. Bu amaçla Tay, Kudüs'ten Mekke'ye macera dolu bir yolculuğa çıkar. Ulak atı olmak için yeteneklerini geliştirmeye çalışan Tay’ın bu sırada annesi Şiraz ile yaşadığı zorluklar ve karşılaştığı kötü adamlar, onun hedefine daha çok bağlanmasını sağlar. Bu sırada önemli bir belgeyi ele geçiren Tay, belgeyi Mekke’deki Komutan Ammara’ya ulaştırmaya çalışırken kendisini türlü olayların içerisinde bulur. Filmin yönetmen koltuğunda Nurulluh Yenihan oturuyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM ve Ncity AVM’de izlenebilecek.

İzmit sinemalarına 7 yeni film geliyor

MÜKEMMEL AİLE

Her biri kendi dünyasında yaşayan aile bir gün yıllardır kendilerinden uzakta yaşayan kızları Zeynep’in doğum yapacağını öğrendikleri video ile İstanbul’dan Antalya’ya yola çıkarlar. Bu yolculukta trajikomik olaylar yaşayan aile ilk defa geçmiş zamanda birbirlerini anlayamadıkları gerçeklerle de yüzleşir. Hakan Eser’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Güven Kıraç, Algı Eke ve Didem Balçın oynuyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM ve Ncity AVM’de vizyona girecek.

İzmit sinemalarına 7 yeni film geliyor

GECE YÜZÜŞÜ

Dejeneratif bir hastalık nedeniyle erken emekliliğe zorlanan eski bir beyzbol oyuncusu olan Ray Waller, eşi Eve, kızı Izzy ve oğlu Elliot ile yeni bir eve taşınır. Her şeye rağmen gizlice profesyonel spor hayatına dönmeyi ümit eden Ray, Eve'i yeni evin arka bahçesindeki ışıltılı yüzme havuzunun çocuklar için eğlenceli olacağına ve onun fizik tedavisine katkı sağlayacağına ikna eder. Evin geçmişindeki karanlık bir sır, kötü niyetli bir gücü açığa çıkaracak. Yönetmenliğini Bryce McGuire’ın yaptığı filmde oyuncu kadrosunda Wyatt Russell ve Kerry Condon yer alıyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM’de vizyona girecek.

İzmit sinemalarına 7 yeni film geliyor

DEDEKTİF CONAN: SİYAH DEMİR DENİZALTI

Dünyanın dört bir yanından mühendisler, pasifik şamandırasının küresel operasyonu için Hachijo-jima adası yakınlarında bir araya gelir. Bu sırada Junior Dedektifler ile adayı ziyaret eden Conan, Almanya'daki siyah giyen adamlar örgütü'nde bir Europol çalışanının öldürüldüğünü öğrenir. Endişelenen Conan, pasifik şamandırasına gizlice girer ve bir kadın mühendisin örgüt tarafından kaçırıldığını keşfeder. Ai Haibara'nın üzerinde kara bir gölge asılı kalırken, deniz dibinde kederli bir gıcırtı yankılanır. Filmin yönetmenliğini Yuzuru Tachikawa yaparken film Symbol AVM ve 41 Burda AVM’de izlenebilecek.

İzmit sinemalarına 7 yeni film geliyor

AİLE ÇIKMAZI

Akademisyen bir anne baba, görev için Mısır’a gider. Buradaki arkeolojik kazılara katılan çift, bu sırada paha biçilmez bir heyken bulur. Ancak onların bu keşfi, başlarına bir dizi olayın açılmasına neden olur. Yönetmen koltuğunda Emre Bahadır Çırakoğlu’nun oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel, Muharrem Türkseven, Ruhi Sarı gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Emre Bahadır Çırakoğlu yaptığı filmde Ferit Aktuğ, Bihter Dinçel ve Muharrem Türkseven oynuyor. Film Symbol AVM, 41 Burda AVM’de gösterime girecek.

 

İzmit sinemalarına 7 yeni film geliyor

KARA CİN LANETİ

İnci geçmişte yaşadıklarından ötürü intikam almak için planlar yapar. Tüm bu olaylar sırasında yaşanan esrarengiz ve karanlık durumu fark edip İnci’nin peşine düşen Ahmet ve Mercan Hoca ise gerçekleri ortaya çıkarmak ve laneti çözmek için iş birliği yapar. Yönetmenliğini Mustafa Özer’in yaptığı filmde oyuncu kadrosu Abdullah Şekeroğlu, Derya Şen Akbacak, Levent Çekiç’ten oluşuyor. Film Symbol AVM’de izleyiciyle buluşacak.

İzmit sinemalarına 7 yeni film geliyor

ADALETİN ELİ

Cash, küçük bir Appalachian kasabasında sessiz ve dürüst bir hayat yaşamaya çalışıyor. Acımasız bir suç patronu onu tekrar kendi hizmetine girmeye zorladığında, çok geçmeden ailesini ve evini korumak için her şeyi yapabileceğini, hatta öldürebileceğini öğrenir. Yönetmenliğini Ian Nelms ve Eshom Nelms’in yaptığı filmin kadrosunda Orlando Bloom, Andie MacDowell, Garret Dillahunt yer alıyor. Film Symbol AVM’de gösterime girecek.

 

İzmit sinemalarına 7 yeni film geliyor

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14 Mar 2024 - 10:57 Kocaeli- Kültür Sanat --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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