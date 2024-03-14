Kocaman’a İbrikdere’de büyük ilgi

AÇIK HAVA DÜĞÜN SALONU DÜZENLENECEK

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman’a ziyaretlerinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu, belediye meclis üyesi adayları ve partililer de eşlik ediyor. Son olarak İbrikdere Mahallesi’nde gençlerle bir araya gelen Kocaman ilgi oldukça yüksekti. Gençlerin desteğini alan Kocaman, “Buradan her zaman destek gördük. Yeni dönem için hazırlıklarımızı tamamladık. Mevcutta bulunan İbrikdere Açık Hava Düğün Salonu’nda yeniden düzenlemeye giderek modern ve fonksiyonel hale getireceğiz” dedi.

“YENİ BİR DOĞAL YAŞAM ALANI İNŞA EDİLECEK”

Eşme – Uzuntarla Doğal Yürüyüş Parkuru ve Gölpark Projesi’nin İbrikdere Mahallesi’ne de etkisi olacağını belirten Başkan Mustafa Kocaman, “ Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte proje hayata geçirilecek. Proje Eşme Sahil’den başlayarak Uzuntarla Seka Kamp alanına kadar gidecek. Proje kapsamında bisiklet parkurları ve doğa yürüyüş yolları ile yeni bir doğal yaşam alanı inşa edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“AÇIK HAVA SAHNESİ KURULACAK”

“Göl Turizmi; Maşukiye, İbrikdere ve Uzuntarla’yı kapsayacak şekilde yapılacak” diyen Başkan Kocaman, “Bu proje bölgeye büyük değer katacaktır. Kartepe Açık Hava sahnesi kuracağız. Açık hava sahnesi, amfitiyatro modeli ve hizmete sunulacaktır. Önemli olan gençlerimizin, hemşehrilerimizin ne isteğidir. Hemşehrilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda yatırımlarımız şekil alacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten