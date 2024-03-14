Ölmez: Kazanan Kandıra olacak

ESKİ BAKAN KAZIM DİNÇ DE SAHADA

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, saha çalışmalarını yoğun tempoda sürdürmeye devam ediyor. Hergün farklı mahallelerde yüzlerce hemşehrisiyle bir araya gelen Başkan Adayı Erol Ölmez, dün de Özbey Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Erol Ölmez’e bu ziyaretinde önemli isimler eşlik etti. Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selim Çoban, 28. Dönem AK Parti Milletvekili Adayı ve AK Parti İzmit İlçe eski Başkanı Ali Güney, geçmiş dönem Sağlık Bakanı Kazım Dinç, Cumhur İttifakı temsilcileri Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez’in mahalle ziyaretine katılarak ona destek verdi.

“KANDIRA DAHA FAZLASINI HAK EDİYOR”

Özbey Mahallesi sakinlerine Kandıra için hayata geçireceği projeleri anlatan ve destek isteyen Erol Ölmez, “Gönül belediyeciliğiyle toplumun tüm kesimlerine dokunmaya, Kandıramızı daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Köylere, mahallelere, evlere gidiyoruz, cadde cadde, sokak sokak dolaşarak yapacaklarımızı anlatıyoruz. Millet olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Ayrışma değil, birlik olma zamanı. 31 Mart günü kazanan Kandıra olacak, Kandıralı vatandaşlar olacak. Kandıra daha fazlasını hak ediyor. Bizler de elimizden gelenin fazlasını yapacağız, bu bizim boynumuzun borcu” dedi.

Kaynak: Bülten