Ramazan pidesinde gramaja dikkat... Satın aldığı pideyi tarttı, 40 gram eksik çıktı

Kocaeli Fırıncılar Odası, Ramazan ayında satışa sunulacak 340 gram pidenin fiyatını 20 lira, susamlı ve yumurtalı 340 gram pidenin fiyatını ise 25 lira olarak belirledi. Her akşam iftar saatine doğru fırınların önünde pide almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Fırıncılar en yoğun saatlerini yaşarken, bazı fırınların belirlenen gramaja dikkat etmediği görülüyor.

40 GRAM EKSİK ÇIKTI

Derince’de iftar saatine doğru bir fırından pide alan vatandaş, başka bir iş yerine girdiğinde pideyi tartarak gramajını kontrol etti. 340 gram olması gereken pidenin 300 gram olduğu görüldü. Pidenin 40 gram eksik olduğu gören vatandaş, duruma tepki gösterdi.

PİDE ÜRETİMİNİN OLDUĞU SAATLERDE DENETİM YAPILSIN

Odanın belirlediği gramaja uyulması gerektiğini belirten vatandaş, “Ramazan ayında fırınlar iftar saatine doğru üretimlerini tamamen pideye yoğunlaştırıyor. Gramaja dikkat edilmeli. 40 gram ciddi bir rakam. Gün içerisinde belki denetimler yapılıyor. Ancak özellikle pide satışının olduğu iftar saatlerine doğru denetimlerin yapılması gerekli.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi