Ramazan pidesinde gramaja dikkat... Satın aldığı pideyi tarttı, 40 gram eksik çıktı

Kocaeli Fırıncılar Odası, Ramazan ayında satışa sunulacak 340 gram pidenin fiyatını 20 lira, susamlı ve yumurtalı 340 gram pidenin fiyatını ise 25 lira olarak belirledi. Her akşam iftar saatine doğru fırınların önünde pide almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Fırıncılar en yoğun saatlerini yaşarken, bazı fırınların belirlenen gramaja dikkat etmediği görülüyor.
40 GRAM EKSİK ÇIKTI
Derince’de iftar saatine doğru bir fırından pide alan vatandaş, başka bir iş yerine girdiğinde pideyi tartarak gramajını kontrol etti. 340 gram olması gereken pidenin 300 gram olduğu görüldü. Pidenin 40 gram eksik olduğu gören vatandaş, duruma tepki gösterdi.
PİDE ÜRETİMİNİN OLDUĞU SAATLERDE DENETİM YAPILSIN
Odanın belirlediği gramaja uyulması gerektiğini belirten vatandaş, “Ramazan ayında fırınlar iftar saatine doğru üretimlerini tamamen pideye yoğunlaştırıyor. Gramaja dikkat edilmeli. 40 gram ciddi bir rakam. Gün içerisinde belki denetimler yapılıyor. Ancak özellikle pide satışının olduğu iftar saatlerine doğru denetimlerin yapılması gerekli.” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Emekli - FIRINCILAR ODASI BASKANI. BU ISLEMI YAPAN UYEN ICIN NASIL BIR ISLEM UYGULAYACAKSIN. YOKSA BU TUR HAREKETLER CALANIN YANINA KAR OLARAKMI BIRAKILACAK.BU TUR ISLETMELER ICIN TICARET IL MD LUGU .HANGI ADIMLARI ATACAK.
Nicomedia - "Dikkatsizlik" değil o, hırsızlık !!!
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.