Tutuş’un projesi Romanlardan alkış aldı

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, yaptığı açıklamasında : “Roman Kültür Evi; İçinde kafe kütüphane etkinlik alanları olan, roman vatandaşların özellikle yoğun yaşadığı bölgede bu alanları fonksiyonel hale getirerek yapmak istediğimiz bir proje. Roman Kültür Evi, Roman vatandaşlarımızın da istedikleri gibi sosyalleşeceği, çok konuşulan ve beğenilen merkezler haline gelecek” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.