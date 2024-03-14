Tutuş’un projesi Romanlardan alkış aldı

AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, yaptığı açıklamasında : “Roman Kültür Evi; İçinde kafe kütüphane etkinlik alanları olan, roman vatandaşların özellikle yoğun yaşadığı bölgede bu alanları fonksiyonel hale getirerek yapmak istediğimiz bir proje. Roman Kültür Evi, Roman vatandaşlarımızın da istedikleri gibi sosyalleşeceği, çok konuşulan ve beğenilen merkezler haline gelecek” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi