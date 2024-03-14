Nöbet tutarken kendini vuran asker kurtarılamadı

Kocaeli il Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Er Ahmet Talha Akçay, 12 Mart gecesi nöbet tuttuğu esnada kendini başından vurdu. Ağır yaralanan Akçay hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Akçay ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
HAYATINI KAYBETTİ
Ahmet Talha Akçay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Akçay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İstanbul’dan gelen ailesi tarafından teslim alındı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Akçay'ın cenazesinin Samsun’da toprağa verileceği öğrenildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.