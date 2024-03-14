Sabah namazı çıkışında midibüsün çarptığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Hastane Mahallesi Ada Caddesinde meydana gelen olayda, sabah namazını kıldıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki İsmet Gül, midibüsün çarpması neticesinde ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmet Gül, Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Midibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.