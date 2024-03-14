Soluk borusuna yemek kaçınca yaşamını yitirdi

İzmit Akçakoca Mahallesi’nde oturan Engin Özdemir dün evinde yemek yediği sırada soluk borusuna yemek kaçtı. Fenalaşan Engin Özdemir hemen hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Engin Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
Balıkçılık yapan 2 çocuk babası Engin Özdemir’in cenazesi Kozluk Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.