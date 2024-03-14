Bakanlık Kocaeli’de restoran, lokanta ve kafeleri denetledi

Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde değişiklik yapan Bakanlık, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması şartını getirmişti.

Söz konusu uygulama, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girerken, gıda işletmelerinin bu düzenlemeye uyumu da Bakanlık tarafından yakın takibe alındı.

Bakanlık ekipleri, 17 ilde restoran, lokanta, kafe, pastane, yiyecek ve içecek hizmeti sunulan bazı iş yerlerinde fiyat listelerine ilişkin denetim yaptı. Bu denetimler, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Tekirdağ, Samsun, Kayseri, Konya, Adana, Mersin ve Van'da gerçekleştirildi.

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da her gün aralıksız ve etkin şekilde gıda hizmeti sunan iş yerlerine yönelik denetimlerinin devam ettiğini söyledi. Denetimlerin hem tüketicinin hem de dürüst tacirlerin haklarının korunması için önemli olduğuna işaret eden Uzunkaya, "İçinde bulunduğumuz kutsal ramazan ayında tüketicilerimizin haklarının korunması noktasında bütün esnaf ve tacirimizin dikkatli ve hassas olmasını özellikle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA