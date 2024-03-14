Şampiyon mazisini arıyor

KADROSUNU FLAŞ İSİMLERLE GÜÇLENDİRDİ
Bir dönem Süper Amatör Lig’de şampiyonluk yaşayan Nusretiyespor, sonraki yıllarda 2.Küme’ye kadar düşmüştü. Bu sezon 2.Küme’de çok iddialı bir takım kuran, takımın başına da Fatih Engin’i getiren Nusretiyespor, D Grubu’nda yenilgisiz olarak yoluna devam ediyor. Yeşil-Beyazlı ekip, ara transferde kadrosunu ilimizin tecrübeli oyuncularından İsmail Ejderoğlu, Serkan Uzun, Sezgin Kurt, Burak Ertuğ, Ensar Kartürk, Hasan Can, Tunahan Kamış ve Tayyip Meral'i kadrosuna dahil etti.
LİGİN İLK YARISINI ZİRVEDE TAMAMLADI
Son maçında Derbent Stadı’nda oynadığı maçta Kullarspor’u 5-1 yendi. 7’de 7 yaparak yoluna devam eden Nusretiyespor, en yakın takipçisi Vezirçiftliğispor’a 5 puan fark yaptı. Yeniden toparlanma adına takıma sahip çıkan Fatih Kıyar, eski günlere döneceklerini söyledi. Fatih Kıyar, “Bu sezon takımı 1.Küme’ye çıkarmaya kararlıyız. Bunun içinde iyi bir takım kurduk. Bu takımın kurulmasında emeği olan teknik sorumlumuz Fatih Engin’e de teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizi tercih eden, bizimle olan oyuncularımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.
2.KÜME D GRUBU PUAN DURUMU
TOPLU SONUÇLAR
Nusretiyespor: 5 Kullarspor: 1
Vezirçiftliğispor: 3 Sarımeşespor:0 (H)
Uzuntarlaspor-Acısuspor (Yarıda kaldı)
Derbentspor: 2 Başiskele Belediye:0
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.