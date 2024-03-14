Kırmızı kart gördükten sonra kadın hakeme saldırdı

Hafta sonu Uzuntarla Stadı’nda oynanan Uzuntarlaspor-Acısuspor 2.küme maçı tamamlanamadı. D Grubu’nda Play-Off yarışı yapan iki takımın maçında skor 65.dakikada 2-2’ydi. Bu dakikada maçın hakemi Bahar Doğan, Acısuspor’un kaptanı Ömer Akyıldız’a kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart gören Ömer Akyıldız, kadın hakem Bahar Doğan’ı omuzundan sert bir şekilde itti. Ne olduğunu anlamayan, çok büyük şok yaşayan Bahar Doğan, yardımcıları ile birlikte soyunma odasına gitti, maçı tatil ettiğini açıkladı. Bu maçla ilgili dosya İl Disiplin Kurulu’na gönderildi.

Kaynak: SPOR SERVİSİ