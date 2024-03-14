Bağdatspor'a 2.Lig’den transfer

BU SEZON BAŞI KULLARSPOR’DAYDI

Bağdatspor’un yeni transferi Cihan Halil 31 yaşında. Futbola Sarımeşespor’da başlayan, ilimizde amatör takımlardan Uzunçiftlikspor, Gebzespor ve Çayırovaspor takımlarında oynayan kanat oyuncusu, 2018 yılında Belediye Derincespor’un BAL’daki kadrosunda yer almıştı. Bir yıl sonra da aynı takımla 3.Lig’de yer aldı, müthiş bir sezon geçirdi, attığı 12 golle dikkat çekmişti. Ertesi sezonda 2.Lig takımlarından Vanspor’a transfer oldu. Bundan sonraki süreçte düşüş yaşayan Cihan Halil, Gölcükspor ve Kestelspor takımlarında oynadı. Bu sezon başında da amatör dönüp, BAL’da Kullarspor forması giydi. Cihan Halil, Kullarspor forması ile ligin ilk yarısında Lüleburgaz maçında bir gol attı.