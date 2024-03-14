Sarımeşespor çekildi

TERTİP KOMİTESİ’NE DİLEKÇE VERDİ
Bu sezon D Grubu’nda oynadığı maçlarda puan alamayan Sarımeşespor, ligin ilk yarısını son sırada tamamlamıştı. Sarı-Yeşilli ekip, ligin ikinci yarısında oynanacak maçlara ise çıkmama kararı aldı. Sarımeşespor yönetim kurulu, ligin ikinci yarısında maçlara çıkmayacaklarını belirten dilekçesini pazartesi günü İl Tertip Kurulu’na verdi. Ligin ikinci yarısında Sarımeşespor’u rakipleri 3-0 hükmen mağlup sayılacak.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.