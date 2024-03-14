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Evinde ölü bulunmuştu, kalp krizi geçirmiş

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İzmit'te yalnız yaşayan 76 yaşındaki Ayşe Sebahat Bıçakçı evinde ölü bulunurken, otopside kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Selda Hatun Tan
Selda Hatun Tan Tüm Haberleri
Evinde ölü bulunmuştu, kalp krizi geçirmiş mask
Evinde ölü bulunmuştu, kalp krizi geçirmiş
Evinde ölü bulunmuştu, kalp krizi geçirmiş
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Olay dün akşam saatlerinde, İzmit Hacıhızır Mahallesi Bağlaryolu Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Ayşe Sebahat Bıçakçı'dan haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Kapı açılarak girildiğinde Bıçakçı hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bıçakçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Evinde ölü bulunmuştu, kalp krizi geçirmiş

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından Bıçakçı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Yapılan otopside Bıçakçı’nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Bıçakçı’nın cenazesi bugün Bağlaryolu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.

Evinde ölü bulunmuştu, kalp krizi geçirmiş

# polis, İzmit

14 Mar 2024 - 12:43 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Selda Hatun Tan

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