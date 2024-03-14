Evinde ölü bulunmuştu, kalp krizi geçirmiş

Olay dün akşam saatlerinde, İzmit Hacıhızır Mahallesi Bağlaryolu Sokak'taki 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Ayşe Sebahat Bıçakçı'dan haber alamayan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Kapı açılarak girildiğinde Bıçakçı hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bıçakçı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.
KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmalarının ardından Bıçakçı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Yapılan otopside Bıçakçı’nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Bıçakçı’nın cenazesi bugün Bağlaryolu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kent Mezarlığında toprağa verilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.