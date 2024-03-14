Gençlerbirliği maçına Ankaralı hakem...MHK’dan çok tartışılacak atama

Merkez Hakem Kurulu, Gençlerbirliği ile oynayacağımız maça Erkan Özdamar'ı, yardımcılıklarına ise Mehmet Şengül ve Harun Reşit Güngör’ü atadı. Mücadeleyi Ankara doğumlu olan, uzun süre başkentte hakemlik yapan, birkaç yıl önce eşinin rahatsızlığı nedeniyle Çanakkale’ye yerleşen Erkan Özdamar’ın atanması dikkat çekti.

Başkent takımının maçına aynı kentten bir hakemin atanmış olması düşündürücü. Erkan Özdamar, geçen sezon "ofsaytımsı" gol kararıyla uzun süre konuşulan Sivas-Galatasaray maçının hakemiydi. TFF bu maçın ardından Özdamar’ın FIFA kokartını alıp bir alt lige düşürmüştü. Liglerin en deneyimli hakemleri arasında yer alan Erkan Özdamar’ın yönettiği 190 maçın 89’unu ev sahipleri; 58’ini misafir takımlar kazandı, 44 maç ise berabere bitti. Özdamar, 2014-15 sezonunda BAL’da Kocaelispor’un Ereğli ile 1-1 kaldığı maçta düdük çalmıştı.