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14 Mar 2024 - 12:54- Spor G:

Gençlerbirliği maçına Ankaralı hakem...MHK’dan çok tartışılacak atama

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Merkez Hakem Kurulu yarın akşam Gençlerbirliği ile oynayacağımız maça çok tartışılacak bir atama yaptı. Karşılaşmayı Ankara doğumlu olan Erkan Özdamar yönetecek.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Gençlerbirliği maçına Ankaralı hakem...MHK’dan çok tartışılacak atama mask
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Merkez Hakem Kurulu, Gençlerbirliği ile oynayacağımız maça Erkan Özdamar'ı, yardımcılıklarına ise Mehmet Şengül ve Harun Reşit Güngör’ü atadı. Mücadeleyi Ankara doğumlu olan, uzun süre başkentte hakemlik yapan, birkaç yıl önce eşinin rahatsızlığı nedeniyle Çanakkale’ye yerleşen Erkan Özdamar’ın atanması dikkat çekti.  

Başkent takımının maçına aynı kentten bir hakemin atanmış olması düşündürücü. Erkan Özdamar, geçen sezon "ofsaytımsı" gol kararıyla uzun süre konuşulan Sivas-Galatasaray maçının hakemiydi. TFF bu maçın ardından Özdamar’ın FIFA kokartını alıp bir alt lige düşürmüştü. Liglerin en deneyimli hakemleri arasında yer alan Erkan Özdamar’ın yönettiği 190 maçın 89’unu ev sahipleri; 58’ini misafir takımlar kazandı, 44 maç ise berabere bitti. Özdamar, 2014-15 sezonunda BAL’da Kocaelispor’un Ereğli ile 1-1 kaldığı maçta düdük çalmıştı.

# Ankara, kocaelispor

14 Mar 2024 - 12:54 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Mülayim - Asıl mesleği dans öğretmenliğidir,bakalım bu sefer ne dansı icra edecek.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 14 Mart 14:32
01

Körfez41 - Çıkıp hem hakemleri hem de rakibi yeneceksin kardeşim,sen oynama,mücadele etme,sonra yok hakem Ankaralı diye şimdiden bahane uydur.Durun bakalım bu akşam PFDK dan ne ceza gelecek?Umarım seyircisiz 2 maç cezası filan gelmez.Küfürler havada uçuştu,sahaya ne varsa atıldı Tuzla maçında.

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 14 Mart 14:00

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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