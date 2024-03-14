Kartepe'de Ramazan çoşkusu tüm mahallelerde

Kartepe Belediyesi tarafından organize edilen Ramazan Ayı etkinlikleri çocuklara öz kültürlerini tanıma fırsatı sunarken, Ramazan akşamlarına özlem duyan 7’den 77’ye tüm Kartepeli vatandaşları birbirinden değişik aktivitelerle buluşturuyor.
RAMAZAN ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ
Ramazan etkinlikleri kapsamında, geleneksel eğlencelerin yanı sıra meddah gösterileri, Karagöz Hacivat gölge oyunu, ateşbaz, jönglör, tahta bacak ve daha birçok özel etkinlik gerçekleştiriliyor. Osmanlı dönemi Ramazan gecelerinin yaşatıldığı etkinlikte misafirlere ücretsiz Osmanlı macunu, pamuk şeker, popcorn ve çay ikram ediliyor.
ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR
Ramazan Ayı etkinlikleri Ataevler Mahallesi’nde başlarken, Ataşehir ve Karatepe Mahalleriyle devam etti. Etkinlikler sırasıyla Suadiye Mahallesi Kapalı Pazar Alanı, FSM Kapalı Pazar Alanı, Nusretiye Mahallesi – Meydan, Eşme Mahallesi – Sahil, Sultaniye – Pazarçayır – Serinlik, Derbent Mahallesi – Damlataş, Şirinsulhiye Mahallesi – Meydan, Araslanbey Mahallesi – Hasan Yılmaz Kültür Merkezi, Acısu Mahallesi Kültür Merkezi, Uzunçiftlik Mahallesi – Okul Bahçesi, Uzunbey Mahallesi – Mahalle Konağı önü, Rahmiye Mahallesi Sağlık Ocağı Önü, Şevkatiye Mahallesi – Meydan, İstasyon Mahallesi – Meşelik Park, Avluburun Mahallesi – Okul Bahçesi, EşmeAhmediye Mahallesi Cami Yanı, Uzuntarla Mahallesi - Okul Bahçesi, İbrikdere Mahallesi Açık Hava Düğün Salonu, Sarımeşe Mahallesi - Sağlık Ocağı Önü, Tepetarla Mahallesi – KARMEK Önü yapılacak. Etkinlikler 17.00 – 21.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.