Bıyık: ‘Bizim yerimiz vatandaşımızın yanı’

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarına ara vermeden ilçenin dört bir yanını kapı kapı gezmeye devam ediyor. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte her gün farklı bir mahallede gönül ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Muzaffer Bıyık, hem iftar öncesi vatandaşlarla hasbihal ediyor hem de mahalle sakinlerinin taleplerini dinliyor.

VATANDAŞLARIMIZIN HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ

Her fırsatta Darıcalılarla iç içe olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Bizler vatandaşını seçimden seçime hatırlayanlardan hiçbir zaman olmadık. 5 yıl boyunca nasıl ki düğünde cenazede, sokakta sizlerle iç içe olduysak bundan sonra da öyle olmaya devam edeceğiz. Bizim yerimiz her zaman vatandaşımızın yanı oldu. Siyaseti makamda oturarak yapmadık. Mahalle mahalle cadde cadde gezerek sorunları yerinde dinliyoruz. Halk meclisleriyle birebir vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da vatandaşlarımızla iç içe olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN