Yeniyalı’da Başkan Söğüt’e büyük ilgi

Körfez Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, Yeniyalı Mahallesi’nde seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti, Yeniyalı Merkez Camii altında bulunan çay ocaklarında vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Söğüt’e ziyaretlerde; meclis üyesi adayları ve Körfez Taşköprülüler Dernek Başkanı Atik de eşlik etti.
HAZIRIZ, KARARLIYIZ
STK ziyaretleri kapsamında Körfez Avcılar Derneği’ni ziyaret eden Başkan Söğüt, burada vatandaşlarla sohbet etti. Körfez’de 5 yılda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren ve vatandaşlardan gelen soruları da tek tek cevaplayan Başkan Söğüt, “Biz çok şükür söz verdiğimiz projeleri hayata geçirdik, yeni dönem için de planlamamızı yaptık.
BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ
Körfez’e değer katacak projelerimiz ile hazırız, kararlıyız. Yeni dönem de Fener Gölü’nü halkın kullanımına kazandıracağız. İlçemize bir kongre merkezi ve spor salonu sözümüz var, bunu hayata geçireceğiz. Tabi bunu da sizlerin desteği ve önerileri ile yapacağız. O yüzden sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli” dedi.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.