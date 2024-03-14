Sezer, “Bizim tek gayemiz Gölcük’e hizmet”

Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Ulaşlı’da hemşehrilerinden yerel seçim için destek istedi. Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ile birlikte programa katılan Başkan Sezer, hizmet belediyeciliği anlayışı ile Gölcük’ün her noktasına eşit hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.
ULAŞLI ALT GEÇİDİ YAPILACAK
Birliktelikte hemşehrilerine yeni dönemde yapılacak hizmetleri anlatan Başkan Sezer, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında, UlaşIı Nuri Bermek Ortaokulu'nun alt kısmında kalan bölgede, 1047 Sokak ile 1019 Sokağı, D-130 Karayolu altından birbirine bağlayacak olan Ulaşlı Alt Geçidi yapılacak” dedi.
GAYEMİZ HİZMETTE YARIŞMAKTIR
Sezer, “Gayemiz hizmette yarışmaktır. En güzel hizmetlerle vatandaşımızın gözünü doldurmak, hemşerilerimizin önünde ne kadar engel varsa kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 1 Nisan itibari ile güçlü desteğinizle yine bu gaye için çalışmaya ‘Bismillah’ diyeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.