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Sezer, “Bizim tek gayemiz Gölcük’e hizmet”

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Mahalle başkanları ile iftar programında buluşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ulaşlı’da bir araya geldiği hemşehrilerinden yerel seçimler için güçlü destek istedi.

Sezer, “Bizim tek gayemiz Gölcük’e hizmet” mask
Sezer, “Bizim tek gayemiz Gölcük’e hizmet”
Sezer, “Bizim tek gayemiz Gölcük’e hizmet”
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Gölcük Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Ulaşlı’da hemşehrilerinden yerel seçim için destek istedi. Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar ile birlikte programa katılan Başkan Sezer, hizmet belediyeciliği anlayışı ile Gölcük’ün her noktasına eşit hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Sezer, “Bizim tek gayemiz Gölcük’e hizmet”

ULAŞLI ALT GEÇİDİ YAPILACAK

Birliktelikte hemşehrilerine yeni dönemde yapılacak hizmetleri anlatan Başkan Sezer, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan proje kapsamında, UlaşIı Nuri Bermek Ortaokulu'nun alt kısmında kalan bölgede, 1047 Sokak ile 1019 Sokağı, D-130 Karayolu altından birbirine bağlayacak olan Ulaşlı Alt Geçidi yapılacak” dedi.

Sezer, “Bizim tek gayemiz Gölcük’e hizmet”

GAYEMİZ HİZMETTE YARIŞMAKTIR

Sezer, “Gayemiz hizmette yarışmaktır. En güzel hizmetlerle vatandaşımızın gözünü doldurmak, hemşerilerimizin önünde ne kadar engel varsa kaldırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah 1 Nisan itibari ile güçlü desteğinizle yine bu gaye için çalışmaya ‘Bismillah’ diyeceğiz" diye konuştu. 

Kaynak: BÜLTEN

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14 Mar 2024 - 13:19 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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