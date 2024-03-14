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14 Mar 2024 - 13:16- Gündem G:

6 tane erik 350 lira

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Perşembe Pazarı’nda bu hafta badem, erik, semizotu tezgâha çıkan yeni ürünler oldu. Kaseye konulan 6 tane erik 350 liradan satıldı.

Muhammet Emin Can
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6 tane erik 350 lira
6 tane erik 350 lira
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İzmit’te Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı’nda bu hafta badem, semizotu ve erik satışa çıktı. Badem kilosu 200 TL’den, semizotu demeti 25 TL’den satıldı. Erik ise bir kâse içerisinde 6 tane olacak şekilde 350 TL’den satışa sunuldu.

6 tane erik 350 lira

Geçen haftaya göre bu hafta fiyatı düşen ürünler çarliston biber, kapya, dereotu, taze fasulye, Brüksel lahanası, çiçekli mancar, armut, mandalina, avokado, greyfurt, dut, balkabağı ve ıhlamurun oldu. Fiyatı yükselen ürünler ise domates, pembe domates, salatalık, kıvırcık, brokoli, çilek ve kivi oldu.

6 tane erik 350 lira

ÜRÜN

ADI

GEÇEN HAFTA (TL)

BU

HAFTA (TL)

Dolmalık biber

50

50

Çarliston biber

50

45

Kapya

60

50

Patlıcan

40

40

Domates

20

25

Çeri domates

30

30

Pembe domates

20

25

Salkım domates

25

35

Salatalık

20

40

Kabak

20

20

Havuç

20

20

Limon (file)

10

10

Maydanoz

10

10

Kıvırcık

25

30

Roka

10

10

Dereotu

15

10

Taze soğan

15

15

Mor lahana

20

15

Patates

15

15

Soğan

15

15

Ispanak

25

25

Semizotu

-

25

Taze Fasulye

130

100

Mantar

80

80

Bezelye

-

100

Asma yaprağı

200

200

Bakla

40

40

Sarımsak

150

150

Pırasa

20

20

Karnabahar

40

40

Beyaz lahana

20

20

Kereviz

30

30

Enginar

35

35

Brokoli

30

50

Brüksel lahanası

40

30

Pazı

10

10

Karalahana

10

10

Çiçekli mancar

45

40

Erik

-

350

Karpuz

60

60

Çilek

70

80

Muz

50

50

Portakal

15

15

Kivi

60

80

Armut

30

25

Elma

25

25

Yeşil elma

25

25

Mandalina

15

12,50

Avokado

50

40

Greyfurt

15

10

Dut (Kâse)

100

65

Ceviz

180

180

Bal kabağı

25

20

Ihlamur (paket/kilo)

60/600

50/500

Badem

-

200

6 tane erik 350 lira

# İzmit, hafta

14 Mar 2024 - 13:16 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Zeki - Dedelerimizde zaten martın ilk haftasında erik yemese evden çıkmazdı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 14:02

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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