6 tane erik 350 lira

İzmit’te Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı’nda bu hafta badem, semizotu ve erik satışa çıktı. Badem kilosu 200 TL’den, semizotu demeti 25 TL’den satıldı. Erik ise bir kâse içerisinde 6 tane olacak şekilde 350 TL’den satışa sunuldu.
Geçen haftaya göre bu hafta fiyatı düşen ürünler çarliston biber, kapya, dereotu, taze fasulye, Brüksel lahanası, çiçekli mancar, armut, mandalina, avokado, greyfurt, dut, balkabağı ve ıhlamurun oldu. Fiyatı yükselen ürünler ise domates, pembe domates, salatalık, kıvırcık, brokoli, çilek ve kivi oldu.
ÜRÜN
ADI
GEÇEN HAFTA (TL)
BU
HAFTA (TL)
Dolmalık biber
50
50
Çarliston biber
50
45
Kapya
60
50
Patlıcan
40
40
Domates
20
25
Çeri domates
30
30
Pembe domates
20
25
Salkım domates
25
35
Salatalık
20
40
Kabak
20
20
Havuç
20
20
Limon (file)
10
10
Maydanoz
10
10
Kıvırcık
25
30
Roka
10
10
Dereotu
15
10
Taze soğan
15
15
Mor lahana
20
15
Patates
15
15
Soğan
15
15
Ispanak
25
25
Semizotu
-
25
Taze Fasulye
130
100
Mantar
80
80
Bezelye
-
100
Asma yaprağı
200
200
Bakla
40
40
Sarımsak
150
150
Pırasa
20
20
Karnabahar
40
40
Beyaz lahana
20
20
Kereviz
30
30
Enginar
35
35
Brokoli
30
50
Brüksel lahanası
40
30
Pazı
10
10
Karalahana
10
10
Çiçekli mancar
45
40
Erik
-
350
Karpuz
60
60
Çilek
70
80
Muz
50
50
Portakal
15
15
Kivi
60
80
Armut
30
25
Elma
25
25
Yeşil elma
25
25
Mandalina
15
12,50
Avokado
50
40
Greyfurt
15
10
Dut (Kâse)
100
65
Ceviz
180
180
Bal kabağı
25
20
Ihlamur (paket/kilo)
60/600
50/500
Badem
-
200
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Zeki - Dedelerimizde zaten martın ilk haftasında erik yemese evden çıkmazdı
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.