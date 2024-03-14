6 tane erik 350 lira

İzmit’te Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı’nda bu hafta badem, semizotu ve erik satışa çıktı. Badem kilosu 200 TL’den, semizotu demeti 25 TL’den satıldı. Erik ise bir kâse içerisinde 6 tane olacak şekilde 350 TL’den satışa sunuldu.

Geçen haftaya göre bu hafta fiyatı düşen ürünler çarliston biber, kapya, dereotu, taze fasulye, Brüksel lahanası, çiçekli mancar, armut, mandalina, avokado, greyfurt, dut, balkabağı ve ıhlamurun oldu. Fiyatı yükselen ürünler ise domates, pembe domates, salatalık, kıvırcık, brokoli, çilek ve kivi oldu.