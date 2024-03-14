Şirin, “Derince için yorulmadan çalışacağız”

Yerel seçimler öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, SKM programları kapsamında bu kez Nato Caddesi’nde kahvehane ziyaretinde bulunarak, bölge sakinleri ile bir araya geldi. İftarın ardından gerçekleşen ziyarette Başkan Adayı Şirin’e AK Parti İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP İlçe Başkanı Bülent Aykurt, BBP İlçe Başkanı Samet Çetin, meclis üyesi adayları ve Cumhur İttifakı teşkilat yöneticileri eşlik etti.

PROJE VE ÇALIŞMALARINI PAYLAŞTI

Ziyareti esnasında vatandaşlarla tel tek selamlaşarak Ramazan aylarını tebrik eden İbrahim Şirin, 9 Mart tarihinde gerçekleştirdiği beyannamesinde yer alan projelerle ilgili paylaşımda bulundu. Derince’yi toplumun tüm dinamikleri ile gönül birliği içerisinde yöneteceklerini söyleyen Şirin, “Milletimize hizmet yolunda, Derince’miz için durmadan, yorulmadan çalışacağımıza buradan bir kez daha söz veriyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.