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Söğüt’ten Hacı Osman’da gövde gösterisi

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Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt’ün Hacı Osman Mahallesi’ndeki seçim ofisi açılışı adeta miting havasında geçti. Açılışa geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da katıldı

Söğüt’ten Hacı Osman’da gövde gösterisi mask
Söğüt’ten Hacı Osman’da gövde gösterisi
Söğüt’ten Hacı Osman’da gövde gösterisi
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Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt’ün Hacı Osman Mahallesi’ndeki seçim ofisi açılışı adeta miting havasında geçti. Açılışa geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık dışında; AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, önceki dönem Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, meclis üyesi adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

MİTİNG HAVASINDA AÇILIŞ

Açılış öncesinde 40 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında meşaleler ile adeta gece aydınlanırken, kurulan platformda ilk olarak ilçe başkanları selamlama konuşması gerçekleştirdi. Büyük coşku içerisinde kürsüye gelen Başkan Şener Söğüt, “Bu coşku, bu heyecan 31 Mart’ ta yaşayacağımız zaferin habercisi bir müjdecisidir” dedi.

 

AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Her şey Türkiye için, her şey Körfez için dedik ve yollara düştük” diyen Söğüt, “Memleketimiz için, şehrimiz için, ilçemiz için Körfez’imize birbirinden değerli birçok eser ve hizmetlerimizi kazandırdık. Yine ilk gün ki aşkla yolumuza devam ediyoruz. Gönülleri kazanmamız lazım dedik ve o kazandığımız gönüllerden çıkmamak lazım dedik. Hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada Körfez’in gönlünün Cumhur İttifakından yana olduğunu bu alan, bu coşku, bu kalabalık ortaya koyuyor.

 

HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIZ

Körfez halkımızın teveccühü ile herkesin Başkanı olmaya herkesin belediyesi olmaya devam edeceğiz. Eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz seçim irtibat bürosu en başta Hacı Osman Mahallemize, Körfezimize, İlçemize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Şener Söğüt’ün konuşmasının ardından geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Fikri Işık da konuşma gerçekleştirdi.

 

BAŞKANIMIZ BİZİ MEMNUN ETTİ

Işık konuşmasında, “Şener kardeşimizin Belediye Başkan adayı olarak elini kaldırdığımız zaman ‘siz hiç merak etmeyin çok güzel bir Belediye Başkanlığı dönemi geçecek’ diye söz vermiştik. Bugün bu sözümüzü Şener Başkanımızın yere düşürmemesinden dolayı memnuniyet duyuyorum. 5 yılda Körfez çok önemli hizmetler aldı. Özellikle Şener Başkanımızın adaylık sürecinde bizim ortaya koyduğumuz size taahhütlerin hizmet olarak yerine gelmiş olması Başkanımızın sizin aranızdan hiç ayrılmaması bizi ziyadesiyle memnun etti.

 

MARİFET İLTİFATA TABİDİR

Marifet iltifata tabidir. Son 5 yıl Başkanım Körfez’e sahip çıktı şimdi de Körfez’in Şener Başkanımıza sahip çıkma, onun çalışma arkadaşlarına sahip çıkma zamanıdır. 31 Mart seçimlerinin Hacı Osman’ımıza, Yarımca’mıza, Körfez’imize, Kocaeli’mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: Bülten

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14 Mar 2024 - 13:26 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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