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T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

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T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ
2023/195 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/195 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BAĞIRGANLI Mahalle/Köy, 130 Ada, 82 Parsel, Satışa konu taşınmaz;
Adresi : Bağırganlı Mahallesi Düz Mevki Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.665,18 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kandıra Belediye Başkanlığının 04.12.2023 tarih ve 52277 sayılı yazısında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar İmar Planı dahilinde "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan? içinde kal
Kıymeti : 1.466.072,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:36
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BAĞIRGANLI Mahalle/Köy, 121 Ada, 12 Parsel, Satışa konu taşınmaz;
Adresi : Bağırganlı Mahallesi Fındıklık Mevki Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.695,96 m2
İmar Durumu : Kandıra Belediye Başkanlığının 04.12.2023 tarih ve 52277 sayılı yazısında, Kocaeli ? Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar İmar Planı dahilinde "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan? içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 932.178,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:47

#ilangovtr

Basın No ILN02001839

15 Mar 2024 - 00:00 Kocaeli- Resmi İlanlar --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.174.688 gösterim gerçekleşti.

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KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

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YAZILIM ALINACAKTIR
GÖLCÜK İLÇESİ ÇİFTLİK MAHALLESİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI Resmi İlandır mask
GÖLCÜK İLÇESİ ÇİFTLİK MAHALLESİ ALTYAPI HATLARI İNŞAATI
ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIMI HİZMETİ ALINACAKTIR Resmi İlandır mask
ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIMI HİZMETİ ALINACAKTIR
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır mask
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
DERİNCE, İZMİT, KÖRFEZ İLÇELERİ DEPO VE İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI Resmi İlandır mask
DERİNCE, İZMİT, KÖRFEZ İLÇELERİ DEPO VE İÇMESUYU HATLARI İNŞAATI
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR. Resmi İlandır mask
KARAMÜRSEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN BİLDİRİLMİŞTİR.

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