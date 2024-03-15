T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

2023/195 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/195 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BAĞIRGANLI Mahalle/Köy, 130 Ada, 82 Parsel, Satışa konu taşınmaz;

Adresi : Bağırganlı Mahallesi Düz Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.665,18 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Kandıra Belediye Başkanlığının 04.12.2023 tarih ve 52277 sayılı yazısında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar İmar Planı dahilinde "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan? içinde kal

Kıymeti : 1.466.072,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, BAĞIRGANLI Mahalle/Köy, 121 Ada, 12 Parsel, Satışa konu taşınmaz;

Adresi : Bağırganlı Mahallesi Fındıklık Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.695,96 m2

İmar Durumu : Kandıra Belediye Başkanlığının 04.12.2023 tarih ve 52277 sayılı yazısında, Kocaeli ? Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar İmar Planı dahilinde "Tarımsal Niteliği Korunacak Alan? içinde kalmaktadır.

Kıymeti : 932.178,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri