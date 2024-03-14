Hilmi Mucık Avrupa üçüncüsü

JUDODA ÇOK BÜYÜK BAŞARI
Karadağ’ da yapılan Judo Gençler Avrupa Kupası’nda 66 Kg’da yarışan Kağıtspor’un Milli sporcusu Hilmi Mucık, yarı finalde kaybetti. Hilmi Mucık, üçüncülük müsabakasından galip ayrıldı, Türkiye bronz madalya kazandırdı. Kağıtspor’dan yapılan açıklamada, “Sporcumuz Hilmi Mucık ve antrenörünü tebrik eder başarılarının devamını dileriz” denildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.