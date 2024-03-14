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Kağıtspor kader maçına çıkıyor

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Erkekler Basketbol 1.Lig’de haftaya son sırada giren Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, bugün sahasında Bursa Finalspor’u konuk edecek. İzmit Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşma 20.00’de başlayacak, maçı TRT Spor Yıldız naklen yayınlayacak.

Uğur Uludağ
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Kağıtspor kader maçına çıkıyor mask
Kağıtspor kader maçına çıkıyor
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FİNALSPOR’U AĞIRLIYOR

Geçen hafta Tekirdağ deplasmanında Kapaklıspor’a 80-72 mağlup olan Büyükşehir Kağıtspor, ligde son sırada yer alıyor. Mavi-Beyazlı ekip, bugün çok kritik maçta evinde Bursa Finalspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 18 yenilgi alan temsilcimiz, 38 puanla ligde son sırada bulunuyor. Kağıtspor, 42 puanla 6.sıradaki Finalspor karşısında kazanıp, alt sıralardan kurtulmak istiyor. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda 20.00’de başlayacak maça spor severlerinde ilgi göstermesi bekleniyor. Teknik Sorumlu Ahmet Yolcu, bu önemli maçta taraftarının desteğine çok ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. 

# Büyükşehir, İzmit, hafta

14 Mar 2024 - 13:44 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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