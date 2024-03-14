Kağıtspor kader maçına çıkıyor

FİNALSPOR’U AĞIRLIYOR
Geçen hafta Tekirdağ deplasmanında Kapaklıspor’a 80-72 mağlup olan Büyükşehir Kağıtspor, ligde son sırada yer alıyor. Mavi-Beyazlı ekip, bugün çok kritik maçta evinde Bursa Finalspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 18 yenilgi alan temsilcimiz, 38 puanla ligde son sırada bulunuyor. Kağıtspor, 42 puanla 6.sıradaki Finalspor karşısında kazanıp, alt sıralardan kurtulmak istiyor. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda 20.00’de başlayacak maça spor severlerinde ilgi göstermesi bekleniyor. Teknik Sorumlu Ahmet Yolcu, bu önemli maçta taraftarının desteğine çok ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.