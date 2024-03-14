YAHYA KAPTAN 12’DE 12 YAPTI

Voleybolda altyapılarda ilimizin en önemli kulüplerinden olan Yahya Kaptanspor, küçük yaş gruplarında çok önemli başarılara imza atıyor. Sarı-Siyahlı ekip, yıldız erkekler voleybolda il birinciliğinde oynadığı 12 maçı kazandı. Voleybol takımının koordinatörü Besim Subaşı, “Namağlup şampiyon olan yıldız erkek takımımızı kutluyorum herhalde Kocaeli ilinde toplam 12 maçı hiç kaybetmeden kazanan takımımız bir sezonda rekorda kırmış olabilir 12 maçın 7 sini 3-2’lik skorla kazandık.

“7 MAÇIN 5’İNİ 2-0 GERİDEN GELDİK”

Bu 7 maçın 5 tanesini 2-0 geriden geldik. Maçlardaki adrenalini ve stresi sonuna kadar yaşadık. Fakat bu kadar yeni ve tecrübesiz takımımın sahada ortaya koyduğu mücadele, setleri ve maçları kazanma azmi taktire şayan bir durum, hepsini gönülden kutluyorum. Bu süreçte bizleri her zaman destekleyen yanımızda olan velilerime ve sporcularımıza çok çok teşekkür ediyorum” dedi.