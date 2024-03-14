Sedanur Milli Takımda

RAGBİDE BÜYÜK BAŞARI
Körfez Gençler Birliği ragbide çok önemli başarılara imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yapılan grup maçlarında Türkiye çeyrek finallerine kalmıştı. Bu yarışmada çok iyi performans gösteren Kırmızı-Beyazlı ekibin sporcusu Sedanur Alagöz de Milli Takıma çağrıldı. Daha önce ragbi genç milli takım formasını giyen Sedanur Alagöz, şimdi de Kadın A Milli Takım kadrosunda yer alacak. Ragbi Kadın Milli takımı kampını Kocaeli Olimpiyat hazırlık merkezinde gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.