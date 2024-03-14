Sedanur Milli Takımda

RAGBİDE BÜYÜK BAŞARI

Körfez Gençler Birliği ragbide çok önemli başarılara imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yapılan grup maçlarında Türkiye çeyrek finallerine kalmıştı. Bu yarışmada çok iyi performans gösteren Kırmızı-Beyazlı ekibin sporcusu Sedanur Alagöz de Milli Takıma çağrıldı. Daha önce ragbi genç milli takım formasını giyen Sedanur Alagöz, şimdi de Kadın A Milli Takım kadrosunda yer alacak. Ragbi Kadın Milli takımı kampını Kocaeli Olimpiyat hazırlık merkezinde gerçekleştirecek.