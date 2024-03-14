Play-Off maçları cumartesi günü

ÇAYIROVA-BAĞDATSPOR
Süper Amatör Lig’de bu sezonun en bütçeli iki takımı Çayırovaspor ile Bağdatspor olduğu biliniyor. İlk iki içinde bu takımlar iddialı. 3.haftayı lider bitiren Çayırovaspor, cumartesi günü sahasında Bağdatspor’u konuk edecek. Çayırova Kuştepe Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak. Aynı gün Körfez GB, Esentepe Stadı’nda Karamürselspor’u ağırlayacak. Bu maçta 14.00’de start alacak. Cumartesi gününün bir diğer buluşması da Darıca Türkeli Gençlik ile Beylikbağıspor arasında olacak. Darıca Nene Hatun Stadı’ndaki maç 14.00’de başlayacak.
SÜPER LİG PLAY-OFF
4.HAFTANIN PROGDAMI
16 MART CUMARTESİ
Körfez Esentepe Stadı
14.00 Körfez GB-Karamürselspor
Darıca Nene Hatun Stadı
14.00 Darıca Türkeli Gençlik-Beylikbağı
Çayırova Stadı
14.00 Çayırovaspor-Bağdatspor
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.