Play-Off maçları cumartesi günü

ÇAYIROVA-BAĞDATSPOR

Süper Amatör Lig’de bu sezonun en bütçeli iki takımı Çayırovaspor ile Bağdatspor olduğu biliniyor. İlk iki içinde bu takımlar iddialı. 3.haftayı lider bitiren Çayırovaspor, cumartesi günü sahasında Bağdatspor’u konuk edecek. Çayırova Kuştepe Stadı’ndaki karşılaşma 14.00’de başlayacak. Aynı gün Körfez GB, Esentepe Stadı’nda Karamürselspor’u ağırlayacak. Bu maçta 14.00’de start alacak. Cumartesi gününün bir diğer buluşması da Darıca Türkeli Gençlik ile Beylikbağıspor arasında olacak. Darıca Nene Hatun Stadı’ndaki maç 14.00’de başlayacak.

SÜPER LİG PLAY-OFF

4.HAFTANIN PROGDAMI

16 MART CUMARTESİ

Körfez Esentepe Stadı

14.00 Körfez GB-Karamürselspor

Darıca Nene Hatun Stadı

14.00 Darıca Türkeli Gençlik-Beylikbağı

Çayırova Stadı

14.00 Çayırovaspor-Bağdatspor