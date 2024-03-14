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14 Mar 2024 - 13:44- Gündem G:

14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket

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Kocaeli Tabip Odası, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarında İzmit Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran hekimlere plaket verildi.

Yavuz Solmaz
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14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket mask
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket
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ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK BIRAKTILAR

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri Tabip Odası'nın İzmit Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Kocaeli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ayşe Engin Arısoy ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Prof. Dr. Zafer Utkan, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Funda Atmaca, doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı. Çelenk töreni sonrası hekimler saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı okudu ve Yunus Emre Kültür Merkezi’ne kadar yürüdü.

14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket

TIP BAYRAMINDA PLAKET TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen Tıp Bayramı plaket töreni ile devam etti. Törende meslekte 25, 40 ve 50. yılını dolduran hekimlere plaket verildi. Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy ev sahipliğinde gerçekleşen törene CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı ve çok sayıda hekim katıldı.

14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket

MESLEĞİ BIRAKAN VEYA GÖÇ EDEN DOKTORLAR ULUSAL KAYIPTIR

Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tabip Odaları meslek örgütümüzde sağlık çalışanları olarak çağdaş, güvenliğimizin sağlandığı ve can güvenliği sorunlarının olmadığı, şiddet sorunlarının aşıldığı, insani değerlerin sağlandığı, vergi adaletsizliği giderildiğinde sağlık hizmetlerimizi herkes için ulaşılabilir olacak. Sağlık herkes için temel bir haktır. Mesleğini bırakan ya da başka ülkeye göç eden doktorlarımız bizim için ulusal bir kayıptır. Bunun nedenlerinin tespiti devletin önemli bir görevidir. 14 Mart Tıp Bayramı’nı bayram olarak kutlanacağı günlerde görüşmek dileğiyle.”

14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket

MESLEKTE 50. YILINI DOLDURAN HEKİMLER

Enver Dayıoğlu, Halil İbrahim Kahraman, Fethi Güngör, Mehmet Türkmen, Mehmet Ersöz, Öznur Eriş, Hüseyin İlhami Özbey, Ahmet Cevri Yıldız

MESLEKTE 40. YILINI DOLDURAN HEKİMLER

Coşkun Durmuş, Mehmet Cengiz Erçin, Füsun Töre, Hürer Ercan, Şerafettin Köse, Hakan İşlek, Ülkü Başdaş, İbrahim Kuşkonmaz, Kenan İpek, Kerime Sibel İpek, Halil Akyüz, Nazan Sarper, Hamza Şahin

MESLEKTE 25. YILINI DOLDURAN HEKİMLER

Adem Timur, Arzu Başsoy Özcan, Ayşa Kartav Özkaya, Ayça Adile Alboyacı, Cemil Coşkun, Davud Yasemin, Ebru Çelik Güzel, Ebru Öksüz, Fatma Yavuz, Hasan Terzi, İnan İlker Arıkan, İsmail Ökmen, Serap Çelik, Sibel Ayyıldız, Şener Yavuz, Şeyda Çalışkan, Aysun Şinar Aktürk, Banu Tulay Pehlivan, Barış Tüzün, Berna Aksoy, Nurşat Koçak Boran, Ozan Akça, Ozan Andaç Erbil, Recep Şekerci, Savaş İlgezdi, Emel Azak Karali, Erkan Türköz, Erkan Atmaca, Esra Sönmez, Fatih Kabakaş, İstemi Damgacı, Mehmet Atilla Tekin, Nursu Çakın Memik, Yahya Turan. 

14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket
14 Mart Tıp Bayramı kutlandı… Meslekte 25, 40 ve 50 yılını dolduran hekimlere plaket

# Kocaeli, İzmit

14 Mar 2024 - 13:44 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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