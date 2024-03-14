Madem öyle Göztepe maçına İzmitli Tolga Güldibi’ni atayın!

Merkez Hakem Kurulu son dönemde iyice şaşırdı. Ankara takımı Gençlerbirliği ile oynayacağımız maça Ankara doğumlu, o kentte uzun yıllarca yaşamış ve hakemlik yapmış birinin atanması hayret verecek bir durum. TFF’de Çanakkale bölgesi hakemi yazabilir. Onu da öğrendik, birkaç yıl önce eşinin rahatsızlığından dolayı Çanakkale’ye taşınmış. Bu Ankaralı olduğu gerçeğini değiştirmez ki.

SON DERECE YANLIŞ

Sanki memlekette başka kentte doğmuş hakem yok? Tamam, Erkan Özdamar çok deneyimli bir hakem. Dürüst bir kişilik olduğuna yönelik de bilgiler aldık. Tamam, geçen sezon ki “Ofsaytımsı” gol kararıyla uzun süre konuşulan Sivas-Galatasaray maçında VAR hakeminin kurbanı oldu. Ancak ne olursa olsun doğduğu şehrin takımının maçına atanması yanlış. Yönetimini etkileyebilir. Oldu da maçı hakemin bariz hatasından dolayı kaybedersek Merkez Hakem Kurulu bunun hesabını nasıl verecek?

HATADAN DÖNÜLMELİ

Madem öyle sıkıyorsa milli aradan sonra Göztepe ile oynayacağımız maça da İzmitli Tolga Güldibi’ni verin. Böyle bir atama karşısında Göztepe camiası nasıl ayağa kalkar değil mi? Sonuçta son derece yanlış bir atama. Merkez Hakem Kurulu hatasından dönüp başka bir hakemi atamalı. Bu noktada Erkan Özdamar’ın da kendisini sıkıntıya sokacağı düşüncesiyle görevi iade etmesi gerekir.