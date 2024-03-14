Lastik’te anlaşma umudu arttı...Goodyear da sözleşme masasına geliyor

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Pirelli ve Prometon’da 3,5 saat süren görüşmenin ardından üçüncü kez ara verildi. Aranın ardından Goodyear fabrikalarının yöneticileri ve Kiplas Sendikası Tryp By Wyhdham Otel’e geldi. Goodyear’ın ile yapılacak görüşmenin ardından sözleşmenin seyri netleşecek. Goodyear’ın masaya gelmesi ile birlikte sözleşmede anlaşmanın sağlanmasına kesin gözü ile bakılıyor.