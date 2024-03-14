Pazarda palamut 40, hamsi 20 lira zamlandı

Perşembe Pazarı’ndaki balık tezgâhlarında hamsi ve palamut başta olmak üzere sazan, tırsının fiyatlarında geçen haftaya göre artışlar oldu. Geride kalan haftaya göre hamsi 20, palamut ise 40 TL zamlı fiyatla satıldı. Sazanın 20, tırsının da 30 TL zamlandığı haftada mezgit ise fiyatı düşen tek balık oldu. Mezgitin fiyatında 20 TL’lik düşüş yaşandı. İstavrit, levrek, çupra ve alabalık fiyatı değişmeyen balıklar oldu.
BALIK
ADI
GEÇEN HAFTA FİYATI (TL)
BU HAFTA
FİYATI (TL)
Hamsi
80
100
İstavrit
50
50
Palamut
80
120
Uskumru
-
100
Levrek
250
250
Çupra
250
250
Mezgit
70
50
Alabalık
70
70
Sazan
50
70
Somon
-
250
Tırsı
70
100
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.