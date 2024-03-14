Pazarda palamut 40, hamsi 20 lira zamlandı

Perşembe Pazarı’ndaki balık tezgâhlarında hamsi ve palamut başta olmak üzere sazan, tırsının fiyatlarında geçen haftaya göre artışlar oldu. Geride kalan haftaya göre hamsi 20, palamut ise 40 TL zamlı fiyatla satıldı. Sazanın 20, tırsının da 30 TL zamlandığı haftada mezgit ise fiyatı düşen tek balık oldu. Mezgitin fiyatında 20 TL’lik düşüş yaşandı. İstavrit, levrek, çupra ve alabalık fiyatı değişmeyen balıklar oldu.

BALIK ADI GEÇEN HAFTA FİYATI (TL) BU HAFTA FİYATI (TL) Hamsi 80 100 İstavrit 50 50 Palamut 80 120 Uskumru - 100 Levrek 250 250 Çupra 250 250 Mezgit 70 50 Alabalık 70 70 Sazan 50 70 Somon - 250 Tırsı 70 100