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14 Mar 2024 - 14:25- Gündem G:

Pazarda palamut 40, hamsi 20 lira zamlandı

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Perşembe Pazarı’nda geçen hafta 80 lira olan hamsi bu hafta 100 lira, tanesi 80 lira olan palamut ise 120 lira oldu.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Pazarda palamut 40, hamsi 20 lira zamlandı mask
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Perşembe Pazarı’ndaki balık tezgâhlarında hamsi ve palamut başta olmak üzere sazan, tırsının fiyatlarında geçen haftaya göre artışlar oldu. Geride kalan haftaya göre hamsi 20, palamut ise 40 TL zamlı fiyatla satıldı. Sazanın 20, tırsının da 30 TL zamlandığı haftada mezgit ise fiyatı düşen tek balık oldu. Mezgitin fiyatında 20 TL’lik düşüş yaşandı. İstavrit, levrek, çupra ve alabalık fiyatı değişmeyen balıklar oldu. 

 

BALIK

ADI

GEÇEN HAFTA FİYATI (TL)

BU HAFTA

FİYATI (TL)

Hamsi

80

100

İstavrit

50

50

Palamut

80

120

Uskumru

-

100

Levrek

250

250

Çupra

250

250

Mezgit

70

50

Alabalık

70

70

Sazan

50

70

Somon

-

250

Tırsı

70

100

 

# hafta

14 Mar 2024 - 14:25 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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