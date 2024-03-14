Kocaelispor kural hatası için başvurdu

Kocaelispor Kulübü yönetimi, Tuzlaspor maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla TFF’ye resmi başvuruyu önceki gün yaptı. İtiraz başvurusunda, maçın 70’inci dakikasında hakemin kaleci atışıyla oyun başladıktan sonra maçı durdurup VAR’dan gelen uyarıyla görüntüleri izleyip penaltı kararı verdiği, bunun kural hatası olduğu belirtildi. TFF, itirazla ilgili MHK’nın görüşünü alarak kararını verecek.
Kaynak: Spor servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Uğur Kocaman - Hakem hatası der işin içinden çıkarlar
Tugcan - Yüzde yüz .. kural hatası...
Ayıp yönetime
Bu işin içinden cikamads
Gizyepe veya Sakarya ya olsun ..
Yönetim neler yapıyor..
Nasıl kulis ..
Nasıl hakkını savunuyor..
Yönetim için bir sınav..
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.