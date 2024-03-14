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14 Mar 2024 - 14:32- Siyaset G:

Büyükakın: “Bu saatten sonra çizgimizi bozacak değiliz”

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın kendi sesinden hayat anlayışını özetlediği video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Büyükakın: “Bu saatten sonra çizgimizi bozacak değiliz”
Büyükakın: “Bu saatten sonra çizgimizi bozacak değiliz”
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ÇOK BEĞENİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın bi konuşmasından alınan kesit üzerine oluşturulan video, beyaz bir zemin üzerinde kalemle yapılan çizimlerden oluşuyor. Büyükakın’ın konuşmasıyla birlikte hareket eden kalem düz bir zeminde ilerlerken farklı çizimler ekrana getiriyor. Konuşmayı tamamlayan bu çizimlerden oluşan video 1 dakika 16 saniye sürüyor. AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un beyanname programında ilk kez gösterilen video sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Büyükakın, o videoda şunları söylüyor:

BİZİM GÖZÜMÜZ İŞTE

“Bir çizgim vardır, o çizgiden yürürüm. Hayatımda hep böyle yaşadım. Eski tanıyanlar biliyorlar. Bundan sonra da Allah’ın izniyle öyle yürüyeceğim. Bu saatten sonra kendimizi bozacak, çizgimizi değiştirecek halimiz yok. Tutacağımız sözü veririz, yapabileceğimizi söyleriz. Yapamazsak izah ederiz. ‘-Şundan dolayı olmuyor’ deriz. Kendi çizgimizi belirlerken bir terbiyeden geldik. Babadan öyle gördük, anadan öyle gördük. Yani reklamdır, şovdur, bilmem nedir, o işleri ben beceremem. Yapacağımız bir şey varsa da yapmak için var gücümüzle çalışırız, yapıyoruz da. Bu şehrin birçok hayali vardı yıllardır. Teleferik mesela. Elli yıllık hayaldi, yaptık. Mesela tramvay, ben hatırlıyorum 94 seçimlerinin vaadiydi, yaptık. Çalışıyor yani sistem. Ama her gün oraya gidip “tramvay yapıyoruz”, tramvaya binip “bak tramvay yaptık” demiyoruz. Bizim gözümüz işte. Allah biliyor yani. Yapılacak bir sürü iş var. Yerli yerinde işler yapmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber Merkezi

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14 Mar 2024 - 14:32 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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