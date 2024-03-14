Lastik işçilerini heyecanlandıran mesaj Saat 16.30’da açıklama yapılacak

Pirelli, Brisa ve Prometon’da çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren görüşmelerin 8’inci oturumuna ara verildi. Verilen arada Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan 1500 işçiyi ilgilendiren görüşmeler için Goodyear işvereni masaya davet edildi. Görüşmeler devam ederken sendika fabrikalara mesaj göndererek 16.30’da fabrikaların önünde açıklama olacağını belirtti. Saat 08.00-16.00 vardiyasının evlere gitmemesini, 16.00-24.00 vardiyasının ise iş başı yapmaması istendi. Bu mesaj sözleşmenin bugün biteceğini gösteriyor.