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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
14 Mar 2024 - 14:40- Gündem G:

Lastik işçilerini heyecanlandıran mesaj Saat 16.30’da açıklama yapılacak

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Lastik-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerine devam ederken, işçilere mesaj atarak saat 16.30’da fabrikaların önünde açıklama yapılacağını duyurdu. Bu mesaj sözleşmenin bugün biteceğini gösteriyor.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Lastik işçilerini heyecanlandıran mesaj Saat 16.30’da açıklama yapılacak mask
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Pirelli, Brisa ve Prometon’da çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren görüşmelerin 8’inci oturumuna ara verildi. Verilen arada Goodyear İzmit ve Adapazarı fabrikalarında çalışan 1500 işçiyi ilgilendiren görüşmeler için Goodyear işvereni masaya davet edildi. Görüşmeler devam ederken sendika fabrikalara mesaj göndererek 16.30’da fabrikaların önünde açıklama olacağını belirtti. Saat 08.00-16.00 vardiyasının evlere gitmemesini, 16.00-24.00 vardiyasının ise iş başı yapmaması istendi. Bu mesaj sözleşmenin bugün biteceğini gösteriyor.

# İzmit

14 Mar 2024 - 14:40 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
04

Kullar Ali - Mağduriyet memnuniyetle biter ve taraflar sıkıntıdan çıkarlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 15:24
03

Güldük,eğlendik - Sizlere helal olsun. Herkesten önce işçiyi her konudan haberdar eden oldunuz. Sizlere de teşekkür ederiz.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 15:13
02

Goodyear Adapazarlı - Hepimiz için hayırlısı olsun arkadaşlar. Rabbim bereketini versin İnşallah ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Mart 15:13
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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